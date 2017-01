„Mazăre este un golan!“

3

Mazare-demolatorul patrimoniului cultural si arhitectural al Constantei

Dupa 10 ani de când se află in fruntea primăriei impreună cu camarila sa, zona peninsulară, cu un inestimabil patrimoniu arhitectural, de care era mândru orice constănțean, cândva zona de promenadă și emblema orașlui, astăzi,a devenit o RUINA. CAZINOUL, CASA CU LEI, HOTELUL INTIM și toate clădirile vechi, istorice, cu o arhectură unicat,si totodată cea mai valoroasă zona imoviliara, sunt lăsate in mod deliberat "să cadă" in mâinile șacalilor imobiliari ai primarului . In ruină, cu plcaje in ferestre,clădiri monumentale și de patrimoniu, in bună parte sunt abandonate și colcăie de șobolani,proxeneti, prostituate și vagabonzi.Astăzi ZONA PENINSULARA, a fost transformată de Mazăre și camarila sa rapace, intr-un GHETOU al Constantei. A incerca să faci o promenadă, seara in această, cândva ,superbă parte a orașului,astăzi este o nesabuită aventură... In schimb primarul Mazăre,cunoscut drept PROTECTORUL CLUBURILOR DE NOAPTE, a avut grijă să umple, nu doar Mamaia,ci și Constanța cu cluburi de noapte ILEGALE in care drogurile dezmățul și prostituția sunt la ele acasă : IN CE TINUTA PENIBILA, NEDEMNA PENTRU UN PRIMAR, s-a prezentat intregii țări prin canalele Tv, propunând pentru litoral, promovarea "turismului fără constrângeri" !!!