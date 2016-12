Mazăre deplânge „situaţia cotoioasă“ a bugetului local Constanţa pe 2010

După ce Primăria a „spart” astă-vară patru milioane de euro pe distracții,

Mazăre deplânge „situația cotoioasă“ a bugetului local Constanța pe 2010

- Astă-vară, ce-ai făcut??? - Ce să fac ? Astă-vară am cântat… Am cântat cri-cri-cri, Nopți întregi și zi de zi! - Ai cântat? Îmi pare bine! Acum joacă, dacă poți… Șeful administrației publice locale constănțene, social-democratul Radu Mazăre, a susținut vineri, după recenta revenire, din Brazilia, pe plaiurile natale, o conferință de presă tradițională: cu victimizări și acuzări de persecuții politice din partea instituțiilor statului. De remarcat a fost, însă, că la conferința de vineri a luat parte și viceprimarul, dar nu Decebal Făgădău, cel care deși este edil de un an, are destulă notorietate în rândul constănțenilor ci, culmea, vicele Gabi Stan. În contextul evenimentului, Mazăre și Stan au făcut referire, în primul rând, la controlul efectuat joi de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în cadrul Primăriei Constanța, subiect pe marginea căruia viceprimarul a simțit nevoia să se facă auzit, pentru ca, ulterior, să anunțe că administrația locală va face curând obiectul de activitate al unui nou control. De data aceasta, va fi vorba despre Curtea de Conturi București. Departe de lumea civilizată, în bășcălia generalizată Astfel, primarul Radu Mazăre a explicat că, în opinia sa, controlul de joi al DNA în Primăria Constanța este „o bășcălie” care „se va termina cu o bășcălie”. De menționat este că acest control al DNA a avut loc ca urmare a raportului întocmit de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) după verificarea, în septembrie 2009, a contractelor de publicitate încheiate între administrația locală și presa „de casă” a mai marilor urbei. De asemenea, trebuie precizat că ANRMAP a dispus atunci achitarea, de către Primărie, a unei contravenții pentru o serie de nereguli constatate în acele contracte de publicitate. Reprezentanții DNA - patru procurori, potrivit declarațiilor lui Mazăre - au solicitat documente referitoare la contractele anterioare anului 2009, fiind vorba, așa cum a reieșit din declarațiilor primarului, de serviciul de publicitate media/presă scrisă prin intermediul unei agenții de publicitate (Conpress Advertising), dar și la „procedura de negociere fără publicare prealabilă pentru anunțul locuințelor ieftine”. După ce edilul-șef s-a lăudat cu faptul că aceste două aspecte au mai fost controlate și de Ministerul Finanțelor care, pe 16 mai 2008, a conchis, într-un raport, că totul s-a efectuat în mod legal, a venit rândul lui Gabi Stan, vicele despre care Mazăre susține că „e un băiat mare”, să vină cu un soi de explicații. Mai exact, viceprimarul a declarat că le-a prezentat joi celor de la DNA un element considerat surpriză: o decizie a instanței constănțene care anula amenda dată de ANRMAP Primăriei, amendă a cărei valoare a fost, potrivit propriilor declarații, de 35.000 lei. Acest aspect i-ar fi pus în încurcătură pe procurorii DNA care, dacă ar fi să ne luăm după ce declară Gabi Stan în limbaj de club, „au făcut o față…”. Cu toate acestea, decizia Jude-cătoriei Constanța, la care au făcut referire primarul și vicele, nu este definitivă, ea poate fi atacată la instanța superioară. Concret, Judecătoria a admis plângerea contravențională și a anulat procesul verbal de constatare a contravenției, seria AR nr. 01454/28.09. 2009 și a exonerat petentul, respectiv Primăria Constanța, de la plata amenzii judiciare. Dar, așa cum am precizat mai sus, decizia poate fi atacată, „detaliu” de care, evident, Gabi Stan nu a mai făcut atâta caz. Documentele controlate joi de DNA vor fi trimise Direcției Anticorupție până la finele săptămânii viitoare, deoarece ele sunt acum, susține Gabi Stan, arhivate. Interesant e însă că, în ceea ce-i privește pe procurorii de la DNA, asupra lui Mazăre și a angajaților cu funcții de conducere din cadrul Primăriei Constanța planează suspiciunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, informație făcută publică vineri de același volubil viceprimar. „Dosarul are ca obiect cercetarea infracțiunii prevăzute în Articolul 248 Cod Penal”, a fost, concret, mențiunea lui Gabi Stan. E cel puțin curios modul în care primarul cataloghează acțiunile instituțiilor statului în contextul în care tot mai multe controale și verificări din partea acestor instituții abilitate scot la iveală nereguli din administrația locală. Un nou control al Curții de Conturi București paște Primăria Constanța Deși „lucrurile sunt bune, sănătoși să fim”, așa cum a subliniat entuziast Radu Mazăre, primarul iubitor de zmeu, Primăria Constanța se va „bucura” în viitorul apropiat și de un control al Curții de Conturi București. Primarul pretinde că obiectul acestei verificări ar fi acela al modului în care administrația locală a finanțat drumurile. Deși nu a intrat în detalii, cel mai probabil, Primăria de la malul mării va trebui să dea explicații, dacă cele anunțate de Mazăre se adeveresc, despre cum anume instituția pe care o conduce a garantat plățile de reabilitare a tramei stradale prin bilete la ordin: „După ce ne-am chinuit să le explicăm zece ani celor de la Finanțe (n.r. - Ministerul Finanțelor Publice) cum anume finanțăm noi drumurile, ei au înțeles, dar cei de la Curtea de Conturi n-au înțeles. Vor să mai trimită un control. Îi așteptăm cu drag”, a conchis edilul-șef pe marginea acestui subiect pe care l-a inclus, deloc surprinzător, în lista celor care caracterizează, în viziunea sa, „marele început de forță al noii epoci”. „O situație cotoioasă”. Fără bășcălie de data asta Un cu totul alt ton a abordat primarul Constanței atunci când a venit vorba despre majorarea prețului gigacaloriei cu 10%. În această ordine de idei, el a explicat că dacă subvenția pentru gigacalorie nu va fi suportată de la bugetul de stat decât în proporție de 0,01%, așa cum s-a anunțat, bugetul local va fi practic în imposibilitate să subvenționeze, astfel că se creează o reală problemă. „Teoretic, Primăria trebuie să suporte și cota bugetului de stat, ceea ce e imposibil. Imposibil”, a afirmat Mazăre. În sensul acesta el a atras atenția că la bugetul municipal pe 2010 ar fi necesari, suplimentar, „să spunem trei milioane de euro” pentru a susține și cota de participare a bugetului de stat pentru prețul gigacaloriei, și asta doar pentru creșterea de 10% decisă în urmă cu aproximativ o săptămână. Ei, cât de bizar le poate suna constănțenilor contribuabili „suspinul” lui Mazăre în condițiile în care nu mai departe de anul trecut municipalitatea aloca, de la bugetul local, patru milioane de euro, pentru „pohta ce-au pohtit” edilii: concursuri cu avioa-ne, cu bărcuțe, dar și festival de salsa. Tradițional românesc, firește! Întrebat dacă, în această situație „cotoioasă”, vor mai fi alocați bani de la bugetul local pentru astfel de evenimente, Mazăre s-a răstit de două ori: „NU!”. Ei, om trăi și om vedea, căci proiectul de buget pe 2010 încă nu e definitivat. El se află pe site-ul Primăriei și poate fi accesat de orice constănțean și va fi supus la vot, cel mai probabil, așa cum a anunțat primarul, în ședința de Consiliu Local Municipal de la începutul lunii februarie, căci există un termen legal de 30 de zile în care proiectul trebuie să fie în dezbatere publică. Cât despre dorul de ducă în Brazilia, dar acel dor definitiv și irevocabil, „asezonat” cu renunțarea la mandatul de primar, Mazăre a spus vineri că încă se gândește la asta.