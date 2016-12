Mazăre defilează, PDL Constanţa o pune de un nou scandal

Mazăre defilează, PDL Constanța o pune de un nou scandal

Președintele Organizației de Tineret a PDL Constanța, Mihai Petre, susține că nu își dă demisia din funcția pe care o deține deși există persoane care și-ar dori cu orice preț acest lucru.„Nu îmi dau demisia sub nicio formă. Altele sunt prioritățile acum, când oamenii sunt în stradă. Avem datoria de a debloca această situație prin dialog cu oamenii, trebuie să ne concentrăm pe problemele din stradă. Nu este momentul să vorbim acum mai mult decât trebuie, dar va veni și acel moment”, a declarat Mihai Petre pentru „Cuget Liber”.Reamintim că democrat-liberalul Mihai Petre ar putea pierde funcția de președinte al Organizației Județene de Tineret a PDL Constanța după ce 24 de tineri din cei 38 care fac parte din BPJ al OTPDL s-au dezis de acțiunile lui Mihai Petre pe care îl acuză că ia decizii fără să se consulte cu membrii BPJ.„Ne dezicem de acțiunile lui Mihai Petre“În cursul zilei de ieri, Biroul Permanent Județean al Organizației de Tineret a PDL Constanța și-a cerut scuze membrilor de partid care au fost deranjați de acțiunile președintelui Mihai Petre de a oferi premiul „10 pentru Cultură” prof. univ. dr. Marian Cojoc care este membru PNL. Cu alte cuvinte, tinerii din PDL spun că, opțiunea nu aparține partidului, ci este o acțiune particulară a lui Mihai Petre pentru „a-și rezolva anumite probleme personale” deoarece urmează să-și dea doctoratul. Ei au mai precizat că acțiunea lui Petre a avut loc fără să se consulte și fără să aibă acordul membrilor BPJ care îl susțin pe prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure la funcția de rector al Universității „Ovidius” din Constanța, care este membru PDL.„Ca urmare a acțiunilor din ultimul timp organizate de Mihai Petre în nume propriu și fără consultarea colegilor, Biroul Permanent Județean se dezice de inițiativele personale și nevotate în cadrul BPJ. Menționăm că președintele Mihai Petre nu a respectat calendarul de acțiuni votat în cadrul ședințelor convocate. În particular, proiectul „10 pentru Cultură” reprezintă doar opțiunea lui Mihai Petre și a unui grup restrâns și nu pe cea a BPJ al OTPDL Constanța. Drept urmare, BPJ al OTPDL Constanța își cere scuze membrilor de partid care au fost deranjați de acțiunile lui Mihai Petre”, se susține într-o adresă transmisă și semnată de 24 de tineri din cei 38 care fac parte din BPJ.Surse din cadrul Organizației de Tineret a PDL Constanța au declarat că, în caz că președintele Mihai Petre nu își dă demisia, el va fi revocat din funcție în cadrul unui Consiliu de Coordonare Județean care ar putea avea loc pe data de 30 ianuarie.Pe de altă parte, tinerii nemulțumiți din PDL susțin că aceasta nu ar fi singura „greșeală” a lui Mihai Petre față de colegii de partid care nu sunt de acord cu faptul că a anunțat că intră în competiție internă pentru Primăria Constanța cu președintele Organizației Jude-țene a PDL Constanța, Gigi Chiru.A prins funcția de președinte cu ajutorul lui ChiruÎn luna aprilie a anului trecut, peste 200 de delegați ai Organizației Județene de Tineret ai PDL Constanța și-au desemnat noul lider. În prezența președintelui Partidului Democrat Liberal Constanța, Gigi Chiru, fostul președinte al tinerilor, Adrian Sponte, a predat ștafeta deoarece, potrivit statutului, depășise vârsta de 35 de ani care îi permitea să rămână în continuare la această organizație.Inițial, pentru funcția de președinte și-au depus candidaturile patru persoane: Ionuț Fîntână, Dorin Opreanu, Mihai Petre și Mihai Tararache. Cu toate acestea, în dimineața alegerilor, trei dintre ei s-au retras, la îndemnul lui Gigi Chiru care, la timpul respectiv, îl dorea cu orice preț alături pe Mihai Petre. În acest context, consilierul județean Mihai Petre a rămas singur în „cursă” și a câștigat funcția de președinte cu unanimitate de voturi.„Nu intenționez să stau mai mult în funcție decât îmi permite statutul. Voi împlini 35 de ani pe 11 decembrie 2012 și am deja demisia semnată la mine cu data de 12.12.2012”, spunea la timpul respectiv Petre fluturând demisia înainte de a fi ales.Din câte se pare, este posibil ca Mihai Petre să părăsească funcția cu mult mai devreme decât promisese și decât se așteaptă.