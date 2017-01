Mazăre dă pachete doar pensionarilor Constanţei. Ceilalţi săraci nu contează

Din banii contribuabililor,

Mazăre dă pachete doar pensionarilor Constanței. Ceilalți săraci nu contează

Consilierii locali constănțeni au participat, ieri, la ședința ordinară a lunii septembrie, eveniment pe a cărui ordine de zi s-au aflat 28 de proiecte de hotărâre, dintre care unul a fost retras și care, de asemenea, a avut și o ordine suplimentară, cu două proiecte. Evenimentul s-a derulat în spiritul în care ne-am obișnuit: supunerea la vot, ridicarea obedientă a mânuței și… voila! Votul ca pe bandă rulantă e gata. Și asta numai și numai în interesul constănțeanului, evident! A celui în etate, mai exact, electorul fidel al lui Mazăre, acela care îl aruncă în sus pe primar, ca pe fotbaliști. Concret, proiectul cu numărul 7 de pe ordinea de zi a ședinței de ieri a iscat un schimb de replici destul de acide între șeful administrației publice locale constănțene și consilierul local liberal Victor Manea, acesta din urmă propunând un amendament: acela ca ajutorul lunar, constând în pachetul cu puiul și uleiul, să fie dat tuturor persoa-nelor care au venituri lunare sub 800 de lei și nu doar pensionarilor. De menționat este că proiectul în cauză a vizat majorarea platformei de la 700 la 800 de lei în ceea ce-i privește pe pensionarii care stau, lună de lună, cu noaptea-n cap, la niște cozi interminabile, pentru a-și ridica pachetele plătite, să nu uităm, din banii lor, din banii noștri, din banii publici. Astfel, liberalul Victor Manea a explicat că nu i se pare firesc ca, în contextul în care salariul minim pe economie este sub 800 de lei, iar în Constanța există destule persoane cu venituri lunare sub această sumă și care, mai mult decât atât, au în grijă copii, nici ei, nici fiii lor nebeneficiind de transport gratuit în municipiu, doar pensionarii constănțeni să primească pachetele cu alimente. „Nu cred că avem cetățeni de rangul întâi și de rangul al doilea în Constanța. Cred că toți sunt cetățenii Constanței și trebuie ajutați”, a subliniat alesul local PNL. Manea a precizat, de asemenea, că, din moment ce Consiliul Local Municipal Constanța își permite majorarea plafonului de la 700 la 800 de lei (n.r. - în ceea ce privește venitul pe care îl are un pensionar pentru a beneficia de sacoșa lunară), în acest caz ar trebui să ia în calcul eliminarea discriminării între persoanele de alte vârste și pensionari în privința acordării pachetelor lunare. „Mi se pare normal și logic să nu împarți Constanța în două. S-ar putea ca un copil care are doar un părinte să nu aibă ce mânca. Să ne gândim și la acel copil care se duce la școală și care trebuie să mănânce”, a adăugat Victor Manea. Lanțul slăbiciunilor Menționăm că atât el, cât și colegul său liberal Ovidiu Cupșa au susținut amendamentul referitor la includerea persoanelor cu venituri sub suma menționată pe lista acelor constănțeni care primesc mult mediatizatele pachete de alimente în fiecare lună. De cealaltă parte, cei doi consilieri PD-L, Cristian Tănase și Nicolae Șandru, au votat împotriva amendamentului colegului lor liberal. Motivul este, conform declarațiilor democrat-liberalului Cristian Tănase, acela că „amendamentul nu a fost realist”. „Nu sunt de acord să încurajăm tinerii să nu mai muncească, «pentru că le dă statul» Nu sunt de principiul ăsta. Aici i-am dat dreptate primarului, fără nicio coloratură politică”, a subliniat el. În plus, consilierul local PD-L a susținut și că, în opinia sa, amendamentul lui Victor Manea a fost doar principial: „Dacă dorea să facă o chestie ca lumea, venea cu date mai concrete. Dar a venit doar cu o soluție principială. Și dacă am da pachete tuturor celor care au venituri sub 700 sau sub 800 de lei pe lună s-ar crea un precedent”. „Este un lanț al slăbiciunilor, nu avem de unde să dăm tuturor”, a mai precizat Cristian Tănase, afirmând, însă, și că PD-L ar fi fost de acord cu un astfel de amendament doar în condițiile în care el ar fi presupus acordarea unui ajutor constând în pachete pentru cei care nu sunt pensionari cu ocazia Crăciunului și a Paștelui, precum și cu ocazia zilei de naștere a copilului respectivei familii, dacă s-ar fi încadrat în suma mai sus menționată. „Îndrăzneala” consilierului PNL nu l-a lăsat fără replică pe primarul Radu Mazăre care a explicat, așa cum a știut el mai bine, că „una e să fii la 30 de ani, chiar dacă ai un salariu mic, îți poți găsi al doilea serviciu și poți presta orice altă activitate pentru că te ajută fizicul, vârsta, energia pe care o ai, și alta este să fii de 70 de ani, să ai o pensie de șase milioane, de șapte, sau de acum de opt, să ai nevoie de medicamente, să-ți plătești lunar chiria și să nu mai ai putere fizică să te ajuți”. Mazăre a mai spus că, pentru tineri, administrația locală face apartamente ieftine, fără a lua, însă, în considerare faptul că un tânăr cu mai puțin de 800 lei pe lună cu greu ar putea să plătească rate pentru un apartament, oricât de ieftin ar fi el. De asemenea, persoanele sărace între două vârste, care nici nu primesc pachete, nici nu pot cumpăra apartamente ieftine, nu intră în atenția executivului local. Interesantă a fost, însă, declarația lui Mazăre și anume „noi (n.r. - aleșii locali) facem și eu fac acest lucru de zece ani de zile și ajut persoanele care nu mai pot avea grijă singure de ele”. În realitate, fiind vorba de bani publici, constănțenii se ajută singuri dar, din păcate, doar unii dintre ei. Pensionarii primesc pachetele lunare, tinerii nu. În definitiv, electoratul cel mai fidel al actualului primar e pre-ponderent format din bătrâni, din pensionari. Atâta doar că sărăcia, medicamentele și boala nu țin cont de vârstă și, cel mai probabil, ele dor cu atât mai mult cu cât alte persoane mai au și doi sau trei sau patru copii în grijă. Se merge, probabil, pe principiul din bancul sadic cu Moș Crăciun și copiii somalezi, leșinați de foame, cărora Moșul le spune „Cine nu mănâncă, nu primește jucării”. Așa pățesc și constănțenii: nu sunt în etate, nu primesc pachete. Vorbim de acei cetățeni ai Constanței care, din venitul de sub 800 de lei pe lună, participă, în calitate de contribuabili, la asigurarea pachetelor pentru vârstnici. Amendamentul susținut de cei doi consilieri PNL a picat, evident. Proiectul a trecut cu succes prin… odiosul CLM Constanța.