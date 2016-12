Mazăre bagă consilierii în şedinţă

2

doar Mamaia ????????

Totul in Constanta e in paragina : parcuri cu mizerii si fara banci , trotuare cu gropi ,pasajul Tomis jalnic , etc .Doar cluburile din Mamaia unde se spala bani negri ? Cati muncesc si platesc taxe pt preturile din cluburi ? controleaza cineva ??????????

Răspuns la: Mazare este primarul Constantei?

Adăugat de : Observator, 24 mai 2013

Observam ca Mazare are in atentie numai Mamaia. Pe cand se va ocupa si de Constanta? Acum in prag de sezon estival, Constanta are parcurile(alea care...