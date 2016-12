Mazăre bagă consilierii în şedinţă

2

FALEZA NORD

AZI 23 MAI in cartierul de LUX Faleza Nord ENEL și-a bătut joc de noi .De dimineață pînă la ora 14 a intrerupt alimentarea cu energie electrică de mai multe ori,de ne=a zăpăcit toate instalațiile.Primarul fătălău îl doare de plajă cind noi nici curent electric nu mai avem. O zi nu avem apă,azi nu am avut curent.Promitem primarului fătălău cind o veni prima dată in cartierul Faleza Nord trei cartoane de ouă in cap și un vibrator de 30 de centimetri.