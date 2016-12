Mazăre a scăpat de grija reabilitării Podului IPMC

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și-au ținut promisiunea și au demarat acțiunile necesare pentru reparația capitală a Podului de la IPMC.În momentul de față, Compania Națională de Drumuri și Poduri caută constructor pentru realizarea lucrării. Astfel, potrivit legii, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost postat anunțul referitor la obiectivul de investiții „Creșterea accesibilizării Portului Constanța, prin reabilitarea pasajului Filimon Sârbu, (podul IPMC)”.Valoarea contractului este de aproximativ 12,3 milioane de lei, iar firmele care doresc să participe la licitație pot depune ofertele până luni, 24 septembrie.De-a lungul timpului, reabilitarea acestui pod a tot creat controverse între administrația publică locală și guvernanți. În timp ce primarul Radu Mazăre susținea că el ar trebui reabilitat cu bani de la bugetul de stat, reprezentanții Ministerului Transporturilor spuneau că autoritățile locale sunt cele care ar trebui să aloce bani pentru investiție. Cum nimeni nu se implica, iar traficul rutier care se desfășura în zonă punea în primejdie atât viața celor care circulau pe acolo, cât și a locuitorilor din zonă, Consiliul Local Constanța a efectuat, în cele din urmă, diverse lucrări provizorii de reabilitare la nivelul carosabilului.Din câte se pare, lucrările au fost făcute de mântuială, deoarece, anul trecut, președintele PDL Constanța, Christian Gigi Chiru, pe atunci, șef al Inspectoratului Județean în Construcții, spunea că situația Podului IPMC este una foarte gravă. El preciza că, lucrările de reabilitare realizate și abandonate în urmă cu mai bine de doi ani nu au făcut decât să pună și mai mult în pericol structura podului. În plus, nefiind finalizate, acele lucrări nu au putut fi conservate și s-au deteriorat în timp, ceea ce a însemnat pierderea tuturor investițiilor realizate.În cele din urmă, la începutul lunii iunie a acestui an, consilierii locali au aprobat hotărârea prin care Podul de la IPMC a fost transferat la Ministerul Transporturilor pentru a se ocupa de reparația acestuia. Așadar, reabilitarea Podului IPMC se va realiza cu bani de la bugetul statului, după ce, în luna iulie a acestui an, Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a „Pasajului Rutier Filimon Sârbu” situat pe un sector de drum de interes local.Pe de altă parte, în mod normal, după ce se va afla constructorul care se va ocupa de reabilitarea podului, lucrările ar trebui să dureze aproximativ un an de zile de la data semnării contractului cu firma de construcție.