Mazăre a inaugurat locuinţele „ieftine”, însă locatarii sunt de negăsit

Mazăre a inaugurat locuințele „ieftine”, însă locatarii sunt de negăsit

Cu o întârziere de un an, primarul Constanței, Radu Mazăre, a inaugurat, ieri, doar trei, din cele opt blocuri din cartierul cu locuințe „ieftine” pentru tineri. Întregul cartier are 1.044 de locuințe, garsoniere și apartamente, însă, până în prezent, au fost semnate contracte doar pentru 348 de locuințe. Așa că pentru a nu mai amâna momentul luni bune, edilul s-a încumetat, ieri, să taie panglica la doar o treime din mărețul proiectul. Promisiunea că tinerii vor putea să-și cumpere case ieftine a fost făcută de primar în campania electorală din iunie 2008. Subit, Mazăre a realizat atunci că tinerii din Constanța nu au fost ajutați cu nimic de municipalitate pe parcursul celor două mandate de primar, așa că le-a promis el, la toți, apartamente și garsoniere, cu mențiunea că îi va ajuta chiar să obțină credite la bănci. În mai 2008, au fost depuse peste 16.000 de dosare, însă, pe parcurs, interesul tinerilor a scăzut drastic. Motivele acestui dezinteres sunt legate de calitatea îndoielnică a locuințelor, calitate reclamată de unii tineri, care au și reziliat ante-contractele de vânzare-cumpărare, de amânarea termenului de finalizare a blocurilor și de criza economică. Pe lângă faptul că termenul de 2009, când ar fi trebuit ca primul cartier de locuințe să fie finalizat, nu a fost deloc respectat, primarul Radu Mazăre a anunțat și în acest an, în repetate rânduri, că tinerii vor primi cheile caselor mult visate. Mulți dintre ei, nu mai sperau să se vadă la casă nouă deși achitaseră o parte din bani. Pentru unii însă, momentul mult așteptat a fost o dezamăgire. Unul dintre locatarii care au intrat, ieri, în posesia cheilor de la casă, a spus că acum regretă că a dat peste 35.000 de euro pentru un apartament de două camere, când pe piață găsești aceleași locuințe la prețuri asemănătoare și în zone mai bune. Unde-s proprietarii? Așa cum a recunoscut și Mazăre, din cele 1.044 de apartamente, doar pentru 348 s-au încheiat contracte de vânzare, restul rămânând neocupate. În acest context, dacă în continuare nu se vor găsi doritori, restul locuințelor pentru tineri vor fi cumpărate de Primăria Constanța. În ianuarie 2009, edilul șef al Constanței i-a asigurat pe constructorii care au ridicat cartierul de locuințe ieftine că nu vor rămâne cu unitățile locative nevândute. Îngrijorarea constructorilor a pornit de la faptul că s-au semnat foarte puține antecontracte. Drept urmare, primarul a oferit și garanția achiziționării de către administrația locală a eventualelor case rămase fără cumpărător. Printr-o hotărâre de consiliu local, municipalitatea s-a angajat anul trecut să achizițione-ze toate apartamentele rămase fără clienți. Atunci, primarul spunea, râzând, că hotărârea de consiliu e o formalitate, pentru că mai mult de 50 de locuințe nu vor rămâne nevândute. Iată însă că, blocurile au fost terminate și mai bine de 700 de apartamente au rămas fără cumpărători. Și ce o să facă primăria acum? O să le cumpere pe toate și o să le dea pe ochi frumoși sărmanilor Constanței, așa cum a făcut și cu ANL-urile? Atunci de unde bani? După cum se știe, Mazăre nu mai are fonduri nici măcar pentru iluminatul public sau pentru cinci beculețe colorate de Crăciun. Ținând cont de succesul primului cartier, primarul a declarat, ieri, că nu se știe dacă al doilea obiectiv va mai fi construit.