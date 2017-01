Mazăre a câştigat Primăria cu 68,65%, iar PSD a câştigat Consiliul Local cu 59%

Rezultate finale

Mazăre a câștigat Primăria cu 68,65%, iar PSD a câștigat Consiliul Local cu 59%

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Radu Mazăre (PSD) a câștigat Primăria Constanța cu 68,65% din voturile alegătorilor, iar următorul clasat, candidatul PNL Victor Manea, a obținut 11,22% din sufragii, potrivit rezultatelor finale comunicate, luni noaptea, de Biroul Electoral Municipal Constanța. Potrivit Biroului Electoral Municipal Constanța, în urma centralizării voturilor din cele 190 de secții de votare din municipiu, Radu Mazăre (PSD) a obținut 68,65% (86.357 de voturi), Victor Manea (PNL) are 11,22% (14.114 de voturi), Dorel Onaca (PD-L) a obținut 10,46% (13.162 de voturi), iar Cătălin Dancu (PNG) doar 3,2%. Ceilalți candidați nu au reușit să adune nici măcar trei procente. Spre exemplu, Eugen Rădulescu (PRM) a fost votat de 1,3% dintre constănțeni, Lucian Iancu (PC) - 0,5% (600 de voturi), Florentin Chiforeanu - 0,7%, în timp ce independentul Romulus Mincă a fost votat de 1006 constănțeni. Voturi valabil exprimate au fost 125.787 pentru candidații la primăria Constanța, în cursa electorală participând 12 candidați. La Consiliul Local Constanța, din cele 124.008 de voturi valabil exprimate, PSD a obținut 59.02% (73.190 de voturi), PDL are 17.03% (21.124 de voturi), iar PNL are 10.73% (13.310 de voturi).