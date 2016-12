Matei îşi mută Pescarul în centru oraşului

Matei își mută Pescarul în centru orașului

La inițiativa primarului Nicolae Matei, statuia pescarului din Năvodari va fi mutată în centrul orașului. Scopul acțiunii este acela de a crește atractivitatea zonei centrale, prin plasarea unor obiective de înfrumusețare a locației. Reamintim că la începutul acestui an, Consiliul Local a aprobat lista de investiții pentru anul în curs, în care au fost trecute mai multe lucrări ce țin de dezvoltarea și modernizarea localității. Printre acestea, aleșii locali au aprobat și proiectele primarului privind amenajarea peisagistică. Este vorba despre proiectul statuii Voievodului Mihai Viteazu, inaugurată la sfârșitul lunii trecute, de ziua Sfintei Maria, amenajarea capetelor de pod de la intrarea în oraș și amplasarea unei statui care să fie specifică orașului, respectiv cea a pescarului cu năvod.Din cauză că locația aleasă pentru amplasarea statuii pescarului nu a fost una centrală, primarul Matei a decis schimbarea locului cu zona de centru, respectiv în apropierea Centrului Cultural. Potrivit edilului, odată cu schimbarea locației acestei statui se vor face și unele modificări, lucrările fiind deja începute. „Fântâna se va realiza din piatră de alep, iar în centru va fi montat grupul statuar pescar cu năvod. De asemenea, peștii vor fi prezenți ornamental pentru a susți-ne efectul creat de curgerea apei. Prin mutarea acestei statui în centrul orașului va crește gradul esteticii urbane, această statuie urmând să înfrumusețeze zona centrală a orașului, cea mai vizitată”, a declarat Nicolae Matei. Ansamblul arhitectural „Pescar cu năvod” este realizat din carbon - fibre de carbon - și are forma unei bărci aflate pe valuri. Barca are o lungime de șapte metri, iar înălțimea pescarului este de trei metri. De asemenea, valurile au înălțimea de 1,20 m și vor fi dispuse de jur-împrejurul bărcii, barca pescarului aflându-se în mijlocul valurilor, pe locul cel mai înalt și pe diagonala amplasamentului.