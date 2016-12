Matei despre sedinţa ACoR: „Nu aş putea să aleg între Gâju, Cârjaliu şi Vrabie”

Matei despre sedința ACoR: „Nu aș putea să aleg între Gâju, Cârjaliu și Vrabie”

Primarul orașului Năvodari, Nico-lae Matei, a comentat evenimentele petrecute, joi, la ședința ACoR, pre-cizând că i-ar fi dificil să aleagă între Valentin Vrabie, Mariana Gâju și Cristian Cârjaliu, pentru că, spune el, toți trei sunt „oameni valoroși”. „Ce s-a întâmplat joi este doar o etapă a disputei pe care membrii ACoR trebuie să o parcurgă pentru a ajunge la un consens. Nu au reușit să se înțeleagă și îmi dau seama de ce. Presiunea este mare. Dacă aș fi pus în situația să aleg pe unul dintre cei trei, mi-ar fi foarte dificil pentru că toți sunt oameni valoroși. Eu personal voi colabora cu oricare va ieși președinte. De fapt, din punctul meu de vedere, ar trebui să se găsească o modalitate prin care toată lumea să fie mulțumită și prin care să se poată lucra în echipă. Ar trebui să procedeze cum am procedat eu la Asociația Orașelor din România. Am recunoscut valoarea contracandidaților mei, iar în momentul în care am fost ales președinte, am decis să le acord acestora funcții pe măsura competențelor pentru că sunt oameni cu care chiar pot face treabă. Spre exemplu, primarul comunei Mizil, care a candidat împotriva mea, este reprezentantul AOR la Bruxelles, iar primarul de la Cugir este supleantul său. De asemenea, am reușit să am o colaborare bună și cu primarul de la Beclean, Nicolae Moldovan. Cred că aceasta este formula succesului. Deși am candidat pentru aceeași funcție, acum putem să ne înțelegem și putem trece peste ambiții și orgolii pentru a apăra, împreună, interesele AOR”, a precizat Matei. Reamintim că în cadrul ședinței ACoR, Matei, a transmis mesajul său de solidaritate către edilii de comune și le-a cerut să fie uniți pentru promovarea proiectelor care îi vizează pe toți, indiferent de culoarea politică sau administrația pe care o coordonează. „Să facem, în comun, un parteneriat prin presă pentru a putea fi auziți, inclusiv de guvernanți. Putem să ne ajutăm, să ne împrumutăm proiectele de succes unii altora, să învățăm unii de la alții din experiențele administrative pe care le avem. Important este să știm să ne rezolvăm problemele împreună; nu vreau să avem probleme mult timp de acum înainte”, a spus primarul Nicolae Matei prezent la eveniment.