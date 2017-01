Matei Brătianu - cel mai cheltuitor deputat constănţean, Manuela Mitrea - cel mai econom

Matei Brătianu - cel mai cheltuitor deputat constănțean, Manuela Mitrea - cel mai econom

Camera Deputaților a publicat, recent, sumele alocate parlamentarilor pentru indemnizații, diurne, cazare, transport și telefonie mobilă, dar și pentru funcționarea birourilor parlamentare, aferente lunii ianuarie. În topul celor mai costisitori deputați constănțeni se află social-democrații Matei Brătianu și Antonella Marinescu, iar la polul opus - pedelista Maria Stavrositu și pesedista Manuela Mitrea. În plus, trebuie menționat faptul că fiecare deputat de Constanța s-a limitat la convorbiri telefonice de 67 de lei. Camera Deputaților a cheltuit, în ianuarie, cu socialul-democratul Matei Brătianu 29.786 de lei, luând în calcul indemnizația sa brută de 7.080 de lei (netă este de 4.967 de lei), diurna pentru deplasări (în București - 839 de lei, în teritoriu - 1.400 de lei), cheltuielile pentru cazare (în București - 8.333 de lei, în teritoriu - 686 de lei) și pentru transportul în țară (1.480 de lei). De asemenea, întreținerea biroului parlamentar l-a costat pe Brătianu 5.467 de lei (pentru materiale de întreținere - 5.067 de lei, chirii și utilități - 400 de lei). Cu salariile personalului, parlamentarul a cheltuit alți 4.434 de lei. În top, el este urmat de colega sa de partid Antonella Marinescu, cea care a cheltuit 28.577 de lei, ea având o indemnizație brută de 6.994 de lei (netă - 4.906 de lei). În prima lună a anului, ea a avut o diurnă de 1.119 de lei pentru deplasările în București și de 1.400 de lei pentru deplasările în teritoriu. Cazarea sa în capitală s-a ridicat la 8.333 de lei, în timp ce cheltuielile cu transportul în țară, pentru ianuarie, au fost de 340 de lei. Pentru biroul său parlamentar, incluzând doar materiale de întreținere și salariile personalului, ea a cheltuit, în total, 10.324 de lei. Pe locul trei se află democrat-liberalul Constantin Chirilă, cheltuielile sale ridicându-se la 27.411 de lei. În ianuarie, Chirilă a avut o indemnizație brută de 7.080 de lei (netă - 4.967 de lei) și o diurnă de 2.239 de lei pentru deplasări (în București - 839 de lei, în teritoriu - 1.400 de lei). Cazarea sa în București a ajuns la 8.506 de lei, iar cheltuielile cu transportul în țară la 340 de lei. Pentru biroul său parlamentar, el a avut nevoie de 9.179 de lei (materiale de întreținere - 4.857 de lei, chirii și utilități - 284 de lei, salarii personal birouri parlamentare - 4.038 de lei). Apropiați Din această perspectivă, foarte aproape de Chirilă a fost liberalul Mihai Lupu, cheltuielile Camerei Deputaților fiind de 27.157 de lei în cazul său. Deputatul a avut o indemnizație brută de 6.994 de lei (netă - 4.906 de lei), iar diurna pentru deplasări a fost de 699 de lei pentru București și de 1.400 de lei pentru vizitele în teritoriu. Pentru transportul în țară, Lupu a cheltuit 340 de lei. În plus, pentru cazare, în București, el a dat 8.506 de lei. Pentru întreținerea biroului său parlamentar și pentru salariile personalului, el a avut nevoie, în total, de 9.151 de lei. Ei sunt urmați de Aledin Amet - UDTTMR (24.313 de lei), Iusein Ibraim-UDTR (23.277 de lei), George Dragomir - PNL (22.954 de lei), Cristina Dumitrache - PSD (22.771 de lei), Eduard Martin - PSD (20.785 de lei) și Zanfir Iorguș - PD-L (20.463 de lei). Economii Cele care au reușit să cheltuiască cel mai puțin la început de an au fost Maria Stavrositu (PD-L) și Manuela Mitrea (PSD). Stavrositu s-a limitat la cheltuieli de 20.017 de lei, având o indemnizație brută de 7.168 de lei (netă - 5.027 de lei). Diurna sa pentru deplasări a fost de 2.239 de lei (în București - 839 de lei, în teritoriu - 1.400 de lei). Apoi, ea a mai avut nevoie de 510 de lei pentru a acoperi costurile transportului din țară. Pentru biroul său parlamentar, Maria Stavrositu a cheltuit 10.121 de lei. Dintre deputații constănțeni, Camera Deputaților a cheltuit cel mai puțin cu Manuela Mitrea, mai precis 19.458 de lei. Ea a beneficiat de o indemnizație brută de 7.168 de lei (netă - 5.027 de lei) și de o diurnă de 1.120 de lei pentru deplasările în teritoriu. Pentru cazarea în teritoriu, ea a mai primit 588 de lei, iar pentru transport - 340 de lei. În sfârșit, cheltuielile cu biroul parlamentar s-au ridicat la 10.175 de lei (materiale de întreținere - 4.313 de lei, chirii și utilități - 1.200 de lei, salarii personal birouri parlamentare - 4.662 de lei).