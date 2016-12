"Măsurile propuse de Guvern sunt gura de oxigen de care au nevoie toţi românii"

Deputatul Florin Gheorghe:

"Măsurile propuse de Guvern sunt gura de oxigen de care au nevoie toți românii"

Deputatul constănțean Florin Gheorghe de la UNPR apreciază și susține reforma fiscală prezentată de Ministerul Finanțelor Publice spunând că apreciază și susține demersul Guvernului de a reduce nivelul taxelor și impozitelor din România.„Nu pot să nu apreciez și să nu susțin demersul curajos al Guvernului de a reduce în mod semnificativ nivelul taxelor și impozitelor din România. Reducerea progresivă a TVA, reducerea cotei unice, diminuarea nivelului accizelor și toate celelalte măsuri bune din proiectul domnului ministru Vâlcov sunt măsuri pe care le așteptam nu numai eu, personal, dar și milioane de români și sute de mii de agenți economici. Suntem la capătul a mai bine de șapte ani de austeritate nemiloasă și absurdă, iar efectele negative ale crizei economice au slăbit și mediul de afaceri și populația”, a declarat deputatul Florin Gheorghe.El a adăugat că prețurile s-au tot ajustat în sus, iar veniturile dacă nu s-au contractat, au rămas la același nivel, sute de mii de români ajungând în pragul disperării pentru că nu-și mai pot plăti ratele bancare, iar alte sute de mii de familii nu-și mai pot acoperi nici măcar traiul de zi cu zi. De asemenea, sute de mii de agenți economici trag cu disperare pentru subzistența propriilor afaceri și pentru a menține locurile de muncă.„Deși România a avut și anul trecut una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană, acest lucru nu s-a resimțit încă și în buzunarele românilor. De aceea consider că măsurile propuse de Ministerul Finanțelor Publice sunt exact gura de oxigen de care au nevoie toți românii, antreprenori, angajați sau pensionari. Este și motivul pentru care voi susține la nivel parlamentar proiectul de lege și sper să facă același lucru și celelalte partide parlamentare, pentru că sunt măsuri bune, în beneficiul tuturor românilor. Cu toate acestea am mari îndoieli că toți parlamentarii vor susține reforma fiscală, deoarece unii s-au obișnuit să aibă o atitudine duplicitară. Astfel, deși unii acceptă cu jumătate de gură că relaxarea fiscală propusă de Guvern care este mană cerească pentru români și pentru economia românească, resping a priori aceste măsuri doar sub argumentul că aceste măsuri sunt bune doar dacă le implementează ei”, a mai spus parlamentarul constănțean de la UNPR.