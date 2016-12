Masochistul cu mustaţă şi frumoasa adormită

2

Pitbull,Partidul Caine Rau

Am cautat mult articolul asta.Intr-un final l-am descoperit cu greu,ascuns de ochii lumii,undeva in subsolul ziarului.Se vede ca articolul este scris cu multa timiditate si cu frica fata de pesedei.Inainte de a-mi spune parerea tin sa fac si eu cateva plecaciuni in fata PSD-ului,ca sa nu patesc ceva rau.Am observat,domnule Cosmin,ca toata viata politica din Romania este ierarhizata/stratificata.In frunte se afla PSD,cel mai mare partid din Romania,"garantul democratiei".Garantii astia sunt cei mai galagiosi.Se manifesta cu o agresivitate iesita din comun,mai ales in campaniile electorale.Chiar daca nu au declarat,ei se considera mostenitorii partidului care a stapanit candva tara asta.Au aere de sefi absoluti.Totul li se cuvine.Nu misca nimic fara voia lor.Nici cocosul nu canta pe gard,nici gaina nu face oua fara acordul sau parerea lui Dragnea.Ei au castigat deja alegerile din 2016 si dupa cate ati vazut,au ales deja un premier:Masochistul cu Mustata.Pe locul doi gasim partidele satelit,partide vesnic supuse marelui partid mama,garantul democratiei.Astia sunt "adevaratii liberali"(ALDE) apoi UNPR,PRU,UDMR.Pe locul trei in ierarhie se afla PNL,partidul timizilor.Ei nu critica daca nu sunt criticati.Si daca isi dau cu parerea,cer permisiunea de la PSD apoi isi cer scuze.PNL este cuminte,un fel de pisic somnoros,unde-l pui acolo toarce. Ei sunt mereu oaspeti in propria lor tara.Asa cum se obisnuieste in traditia locului,imi cer iertare daca in nemernicia mea am suparat pe cinvea de la PSD.Le promit ascultare.Si dumneavoastra domnule Cosmin trebuie sa va cereti scuze de la PSD.Terminati cu acuzele astea ca suna telefonul pesedeului in redactie.