Martin Schulz: România are dreptul să adere acum la Schengen, nu este un gest de caritate

Ştire online publicată Joi, 10 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Parlamentul European consideră că România a îndeplinit criteriile de aderare la spațiul Schengen, a afirmat Schulz, adăugând că, la întrevederea cu Victor Ponta, a subliniat încă o dată că Legislativul UE rămâne angajat față tratatul de aderare la UE care prevede că, odată îndeplinite criteriile tehnice, România trebuie să adere la spațiul european de liberă circulație."În opinia mea, și am spus asta și în Consiliul European, este dreptul României de a adera acum la spațiul Schengen. Nu este un gest de caritate. Și am subliniat încă o dată că suntem angajați să rămânem la ce am adoptat prin tratatul de aderare, conform căruia, odată criteriile îndeplinite, țara trebuie să aibă acces la spațiul Schengen, așa cum este cazul acum", a declarat Martin Schulz.El a precizat că a doua temă de discuție cu premierul român a fost viitorul cadrul financiar multianual al UE. "Trebuie să facem totul pentru a defini structura cadrului financiar multianual și să discutăm ce tip de cheltuieli în structura cadrului financiar multianual ar trebui salvate și garantate, în special cele care pot contribui la creștere și locuri de muncă", a adăugat Schulz.Președintele PE a subliniat totodată că o atenție sporită trebuie acordată celei mai 'importante' părți de investiții a bugetului viitor al UE, și anume politica de coeziune, adăugând că asupra acestui subiect împărtășește aceeași poziție cu premierul român. "Vom avea un contact strâns între noul guvern român și PE, în special cu mine, ca negociator șef al PE, cu Consiliul, în legătură cu cadrul financiar multianual", a spus președintele PE.Pe de altă parte, Martin Schulz și-a exprimat 'satisfacția' că s-a putut întâlni cu Victor Ponta în calitatea acestuia de premier al Românei, pe care l-a numit 'prieten personal'.