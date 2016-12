Martin Schulz îi cere lui Victor Ponta să își retragă declarațiile despre europarlamentarul Brok

Ştire online publicată Luni, 13 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Parlamentului European, Martin Schulz i-a cerut, luni, premierului Victor Ponta să își retragă declarațiile făcute despre europarlamentarul Elmar Brok, relatează B1 TV."Nu pot să fiu de acord cu astfel de declarații făcute de un premier al unei țări europene", a spus Schulz.Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, Elmar Brok (CDU), a declarat, recent, că imigranții care vin în Germania doar pentru ajutoare ar trebui trimiși rapid în țările de origine."Imiganții care vin în Germania doar pentru Hartz IV (ajutor de șomaj), alocația pentru copii și asigurarea de sănătate trebuie trimiși rapid înapoi în țările lor de origine. Pentru a preveni intrările multiple, ar trebui să ne gândim la luarea de amprente", a spus Brok, citat de ziarul Bild.În replică, premierul Victor Ponta a declarat, la 6 ianuarie, că europarlamentarul german Elmar Brok este "demagog, iresponsabil și populist", care are o gândire "nazistă, fascistă", la fel ca eurodeputatul PDL Monica Macovei."Avem politicieni demagogi, iresponsabili, populiști, cum e domnul Brok, care au intervenit dese ori și în România și erau foarte bine mediatizați de presa băsistă, ca niște extraordinari europarlamentari. Dar, cu această ocazie, am aflat ce gândesc despre români: că trebuie să ne amprenteze, că trebuie să fim toți eventual ținuți în spatele unor garduri electrificate. Ăștia sunt prietenii lui Macovei. Ce vă miră? De fapt, și gândesc la fel. O gândire nazistă. Și doamna Macovei are o gândire fascistă, nazistă. Și domnul Brok la fel. Cine se aseamănă, se adună", a spus Ponta.