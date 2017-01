Marius Enescu – locul 19 pe lista PNL pentru Parlamentul European

PNL și-a stabilit, ieri, lista de candidați pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc în acest an, pe 25 noiembrie. Din păcate, propunerile de candidați ale organizației județene a PNL Constanța nu au prins locuri eligibile. Marius Enescu se află pe locul 19, în timp ce Mariana Mircea a prins poziția 33 pe lista liberalilor. Președintele PNL Con-stanța, Gheorghe Dragomir, a declarat că este mulțumit de echipa partidului pentru acest scrutin, refuzând să vorbească despre locurile ocupate de candidații propuși de Constanța. Mai mult, liderul liberal spune că pe listă se mai află două constănțence, Ramona Mănescu (locul 5) și Iulia Huiu (locul 8), care, cel mai probabil, vor ajunge în Parlamentul European. Ieri seară, PNL și-a lansat candidații pentru PE, cu mesajul potrivit căruia „valorile țării", cum ar fi Renate Weber și Daniel Dăianu, sunt de partea lor, ceea ce ar demonstra forța ideilor liberale. În condițiile în care sondajele arată că liberalii au scăzut odată cu preluarea guvernării și ca urmare a războiului cu democrații și Traian Băsescu, care a dus mai degrabă la creșterea PD, ei au dorit, ieri, la lansarea candidaților pentru PE, să transmită un mesaj despre susținerea de care se bucură din partea unei anumite părți, mai elitiste, a societății. „Valorile din societatea română sprijină PNL", a sintetizat Tăriceanu această idee, referindu-se la cele două personalități care deschid lista partidului, Renate Weber și Daniel Dăianu, și care nu fac parte din formațiunea liberală. Liderii PNL au încercat să demonstreze de ce această mișcare este un avantaj pe toate planurile, chiar și în confruntarea cu Traian Băsescu. Vicele pe probleme politice, Crin Antonescu, a punctat și el, cu referire clară la șeful statului, că în vreme ce „unii voresc despre reforma clasei politice", liberalii încearcă să o facă. Lista nu are niciun om asupra căruia să planeze suspiciuni și niciun demagog, a prezentat el oferta pe care PNL le-o face românilor - un partid „deschis, atrăgător, puternic", în cuvintele aceluiași vicepreședinte.