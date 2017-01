Mariana Mircea şi Gheorghe Hânsă îşi ascut armele electorale pentru turul doi

La Cernavodă

Mariana Mircea și Gheorghe Hânsă își ascut armele electorale pentru turul doi

Turul întâi al alegerilor locale este urmat, cum altfel?!, de un val de acuzații între contracandidați. În goana după câștig, aspiranții la șefia administrațiilor publice locale dau dovadă de o energie debordantă atunci când vine vorba de câteva voturi în plus. Mai mult decât atât, ei nu ezită nici să se acuze reciproc de fraudă electorală. Mariana Mircea: „Am crezut că voi câștiga din prima” Astfel, pentru fotoliul de primar al orașului Cernavodă, în turul doi de scrutin se confruntă social-democrata Mariana Mircea și liberalul Gheorghe Hânsă. Candidatul PSD la Primăria Cernavodă, fostă liberală, este de părere că, în ceea ce o privește, „nu a contat atât de mult partidul, cât omul”. În acest sens, Mariana Mircea a menționat: „Eu știam care este credibilitatea mea în fața electoratului. Și, chiar dacă inițial am vrut să candidez din partea PNL, iar acum am intrat în cursă în calitate de candidat PSD, consider că omul este cel care contează în primul rând”. Despre așteptările cu privire la primul tur de scrutin, Mariana Mircea a precizat: „Trebuie să recunosc că am crezut că voi câștiga din prima. Se pare însă că am fost prea idealistă, nu am estimat importanța banilor folosiți în această campanie electorală”. În acest sens, candidatul PSD a declarat: „Se spune că principalul meu contracandidat, cel care s-a și înscris, de altfel, în turul doi, a început o practică de cumpărare a voturilor. De asemenea, am înțeles că, începând de azi (n.r.-red. ieri), acest lucru se va intensifica până foarte aproape de ziua alegerilor”, a explicat Mariana Mircea. Ea a ținut să menționeze și că nu exclude posibilitatea de a apela la o firmă specializată, dar și la poliție, astfel încât alegerile să fie monitorizate îndeaproape. „Trebuie să luăm măsuri, pentru că nu este deloc normal să se recurgă, pe scară largă, la gesturi de genul ăsta”. Nu în ultimul rând, Mariana Mircea a subliniat: „Primarul care a fost până acum în funcție nu poate câștiga decât cumpărând voturi. Și asta pentru că și-a pierdut orice credibilitate în fața electoratului, în timp ce eu mă bucur de susținerea oamenilor, care mă încurajează foarte mult”. „La Cernavodă, electoratul liberal a dat dovadă de comoditate” De cealaltă parte, liberalul Gheorghe Hânsă, creditat în primul tur al alegerilor pentru Primăria Cernavodă cu doar 30 de procente, susține: „Se pare că modestia strică, în timp ce campaniile mai agresive, mai violente, ale contracandidaților mei au avut succes”. Candidatul PNL la fotoliul de primar este de părere că rezultatul primului tur de scrutin „se explică și prin faptul că unii dintre contracandidați au abuzat de încrederea și credulitatea locuitorilor”. Hânsă recunoaște însă că „electoratul liberal a cam stat în case, dând dovadă de comoditate”, fapt pentru care, conform declarațiilor sale, „pentru turul doi, esențială este mobilizarea alegătorilor”. El a precizat totodată că „rezultatul obținut este unul bun, dar rămâne sub așteptări”. În ceea ce privește campaniile contracandidaților săi, Hânsă a afirmat. „Au fost probleme, în sensul că toate acele excursii în Bulgaria, pe plajă la Varna sau pe la o serie de mănăstiri nu sunt ceva normal”. Cu toate acestea, Hânsă a ținut să adauge: „Sperăm să recuperăm în turul doi și să o depășesc pe Mariana Mircea. Dacă va exista fairplay, dacă nu va mai fi susținută o campanie murdară, totul va fi bine. Eu sunt cel mai pregătit pentru proiectele de care are nevoie orașul”, a conchis Hânsă, candidatul PNL la fotoliul de primar din Cernavodă.