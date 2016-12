Mariana Mircea şi Gheorghe Cojocaru au pierdut Primăriile Cernavodă şi Murfatlar

4

Nu ne-ati furat destul?!

Nu e vorba ca nu-i nascut in Murfaltar. E vorba ca-i un snapan cu afaceri ilegale prin Constanta ce a castigat alegerile prin MITA ELECTORALA. In ceea ce-l priveste pe Mazare... te rog, scuteste-ne... in ultimul mandat Mazare ne-a scos ochii cu proiecte nesemnificative si pachetele pentru batrani date tot din banii nostrii... Mazare a transformat Constanta in CEL MAI SCUMP ORAS DIN ROMANIA. Dar lucrul asta se pare ca nu te deranjeaza. Normal, esti in gasca mafiota condusa de Mazare. Valentin Saghiu? Asta nu-i decat un clovn al partidului, cel care intretine atmosfera prin cluburile sale... si se mai pretinde "om de afaceri' ... ce gluma buna!

Adăugat de : mir, 11 iunie 2012

nici mazare nu e nascut in constanta, dar uite cate a facut pt constanteni. iar daca nu cunosti bine semnificatia cuvintelor sau nu le folosesti bine...