Mariana Mircea a prezentat bilanţul mandatului de patru ani

Mariana Mircea a prezentat bilanțul mandatului de patru ani

Primarul orasului Cernavoda, Mariana Mircea, a prezentat ieri seara in fata cetatenilor orasului bilantul mandatului de 4 ani.Raportul celor 4 ani de conducere a orasului a debutat cu prezentarea noului centru civic, un centru asemanator oraselor europene. Incepute inca de anul trecut, lucrarile de reabilitare si modernizare la centrul civic au cuprins atat partea de infrastructura, retele de apa, canalizare, termoficare cat si partea superioara constand in pavaje, spatii verzi diverse dotari si amenajari edilitare. Strada Dacia s-a transformat acum intr-o esplanada pietonala, un loc modern si civilizat de petrecere a tumpului liber atat pentru copii cat si adulti.In cadrul intalnirii, primarul Mariana Mircea a mai prezentat lucrarile de investitii realizate in cei patru ani si s-a referit la lucrarile de extinderea a retelei termice, a retelelor de apa si canalizare, lucrarile de modernizare a punctelor termice, lucrarile de imbunatatire a spatiilor verzi si a locurilor de joaca. De toate aceste investitii au beneficiat locuitorii orasului Cernavoda de la cel mai mic la cel mai varstnic. Locurile de recreere pentru copii si adulti au fost de asemenea in atentia primarului Mariana Mircea si a echipei alaturi de care a lucrat. Au fost plantati copaci noi, plante de diferite specii, s-au facut extinderi la spatiile verzi, s-au infiintat noi locuri de joaca dotate corespunzator.Primarul orasului a mai prezentat in fata cetatenilor initiativele si actiunile in domeniile social, sportiv, educativ, situatii de urgenta, sanatate, mediu initiate inca de la inceputul mandatului de primar si care au condus la promovarea imaginii orasului in tara si strainatate.