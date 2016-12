Mariana Gâju susţine proiectele pentru persoanele vulnerabile

1

propunere

Am si eu o propunere pt persoane vulnerabile : o masina de piatra macar pe strazile ciresica , micsunele , brandusei ........ Sunt persoane vulnerabile care nu pot merge la servici in pantofi sau copii la scola si gradinita decat in brate parintilor !! Si asta decand ''ne-am dorit'' canalizare . Colac peste pupaza si microbuzele evita zona , si-au modificat traseul , au toata dreptatea din lume , isi rupeau masinile pe ciresica . !