Marian Vasiliev: "Schimbă-i pe toţi!"

Partidul Poporului Dan Diaconescu, în cursa pentru președinția Consiliului Județean Constanța

Marian Vasiliev: "Schimbă-i pe toți!"

Marian Vasiliev, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, a transmis constănțenilor, prin intermediul ziarului nostru, un mesaj de suflet.„Vă vorbesc în calitate de OM. Am luat decizia de a intra în Partidul Poporului Dan Diaconescu întrucât, ca oricare dintre dumneavoastră, un om dezgustat de clasa politică din ultimii 22 de ani, clasă politică ce a adus România pe ultimul loc din Europa. Sunt trist și îndurerat când văd cum mulți dintre bătrânii României, după o viața de muncă, se calcă în picioare pentru un pui, o pungă de făină sau niște mici, oferite cu mare generozitate chiar de cei care i-au sărăcit. Sunt îndurerat să văd oameni bolnavi care mor cu zile în spitale, oameni care nu au bani de medicamente și de multe ori își așteaptă resemnați sfârșitul. Sunt îndurerat pentru că tinerii români abia așteaptă să termine o școală generală, un liceu sau o facultate, pentru a pleca din țară. Ajung în străinătate și sunt batjocoriți, tratați ca niște cetățeni de mâna a doua. În multe magazine din Italia și Spania, au apărut anunțuri de genul «Interzis românilor!». Oamenilor a ajuns să le fie rușine și frică să vorbească limba româna pe stradă. Sunt îndurerat să văd că românii nu mai zâmbesc, privesc doar în pământ, sunt triști și se îmbracă în culori cenușii.Pentru toate astea, de vină sunt politicienii care au condus România în ultimii 22 de ani! Așa că am decis să mă alătur unei mișcări a oamenilor revoltați, unei mișcări a oamenilor simpli, care s-au săturat să fie sărăciți, umiliți și sfidați de către un grup de profitori. Și cum această mișcare socială trebuie să lupte cu sistemul politic din ultimii 22 de ani sub o formă legală, a trebuit să se transforme în partid. Iar partidul se numește Partidul Poporului Dan Diaconescu”, a spus Marian Vasiliev.Candidatul „violeților” la președinția Consiliului Județean este de părere că PP-DD este singura forță din județul Constanța care mai poate lupta cu «caracatița roșie» PSD.„Vreau să rog oamenii să nu uite cine este PSD-ul, cel care acum are neobrăzarea să spună că revine la putere pentru a salva România. PSD-ul este cel care a vândut PETROM-ul și din această cauză avem cea mai scumpă motorină din Europa. PSD-ul este cel care a început distrugerea României și a tăiat combinatele românești la fier vechi, trimițând zecile de mii de muncitori să se chinuie în străinătate. PSD-ul a distrus fostele C.A.P.-uri și sistemul de irigații, agricultura românească ajungând din fruntașa Europei una dintre cele mai neproductive din lume. Oamenii nu au cu ce lucra pământul la ei acasă, dar merg să muncească pe câmpurile din Spania sau Italia și să fie tratați ca sclavi. PSD-ul a început procesul nociv de alungare a medicilor din România. Există însă o soluție: să-i schimbăm pe toți!”, a declarat Marian Vasiliev.„La Constanța, în domeniul culturii, PSD-ul a închis Teatrul de Revistă Fantasio, iar marele actor Jean Constantin, fiul Constanței, a murit cu rana în suflet că-și vede desființat teatrul în care a trăit și a jucat cea mai mare parte a vieții sale. Decorurile și costumele de epocă au fost arse în curtea teatrului!PSD-ul distruge în continuare România! Când a venit acum o lună guvernul PSD condus de Victor Ponta, un kilogram de roșii era 5 lei. A doua zi era 8 lei. Un euro era în ziua venirii PSD-ului la putere 4,2 lei. Astăzi se apropie de 4,5 lei. Economia românească nu are încredere în PSD sau în guvernul Ponta.Soluția? SCHIMBAREA TUTUROR!!!Țineți-vă copiii aproape și nu-i mai lăsați să plece pentru bani în străinătate! S-ar putea ca atunci când pleacă să-și vadă părinții sau bunicii pentru ultima oară! Viața este scurtă și trebuie trăită alături de cei dragi. Luați tot ce vi se dă la alegeri: pachete, bani în plic, mici, bere, excursii la mănăstiri sau în Bulgaria. Toate acestea sunt plătite cu bani furați de la dumneavoastră. Dar la vot, trebuie să îi trimiteți pe cei care au distrus această țară în ultimii 22 de ani la lada de gunoi a istoriei”, a spus Marian Vasiliev, adăugând că PP-DD va pune umărul la reconstrucția României: „Programele PP-DD, precum finanțarea cu 20.000 de euro a înființării de IMM-uri, 4 taxe în loc de 200, TVA de 10%, introducerea juraților în justiție, nu sunt inventate de noi. Sunt programele ce au fost aplicate în Brazilia, Rusia, India și China, țări care, în doar 6 ani, au ajuns în primele locuri ale puterilor economice mondiale”.