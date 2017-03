Marian Vanghelie, despre demisia lui Ponta: Sus e un Dumnezeu! Mie îmi pare rău că nu l-au dat afară

Ştire online publicată Miercuri, 08 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul vicepreședinte PSD Marian Vanghelie, a comentat declarațiile lui Victor Ponta privind demisia sa din partid. Acesta este de părere că fostul premier a distrus Partidul Social Democrat pe perioada în care a fost la conducere."Mie imi pare rau că nu a fost dat afara. Sus este un Dumnezeu. A vrut sa aresteze pe oameni, are dosare, a dat pe unii afara, a plecat acasa. Sa vedeti ca ajunge pe strada. E un Dumnezeu, singur. Primeste ce a facut cu Gabriel Oprea in partid. Nu îi este rușine. In perioada in care conducea... este presedintele care a distrus partidul. Asta a distrus partidul. Cine discuta in partid cu el? De ce ne-a dat afara pe Severin, Geoana, Vanghelie, de ce ne-a dat afara?O perioada mai scarboasa decat pe perioada lui Victor Ponta nu a existat in acest partid", a spus Marian Vanghelie.