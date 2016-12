Marian Mitrea, acuze către conducerea PDL Constanţa

Marian Mitrea, acuze către conducerea PDL Constanța

După trei zile de când repre-zentanții Biroului Permanent Județean al PDL Constanța au decis să-i retragă sprijinul politic, directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL), Marian Mitrea, a reacționat și el față de această situație.Printr-un comunicat de presă, Mitrea își exprimă regretul față de cele întâmplate și spune că ceea ce au hotărât cei din BPJ nu este corect. El aduce în apărarea sa mai multe argumente prin care demonstrează că hotărârea luată de colegii de partid nu este dreaptă și nu s-a făcut într-un mod transparent deoarece el nu a știut nimic despre această evaluare. „Am aflat cu uimire și dezamăgire totală despre decizia de retragere a sprijinului politic din partea conducerii PDL Constanța. Nu am știut, nu am fost anunțat și nu am fost informat despre această proce-dură de evaluare. Mă surprinde faptul că această procedură a fost făcută netransparent. Sunt curios, și mă întreb cum a fost făcută această evaluare, și care sunt criteriile care au fost luate în considerare. Sunt întrebări pe care le adresez în mod public și pe care le voi transmite și în cadrul instituțional al partidului”, a precizat Marian Mitrea.Printre altele, el a mai precizat că deține funcția de director al ABADL din anul 2009, funcție care este executivă și nu are legătură cu activitatea politică.Mai mult Mitrea a precizat că, în calitate de director a semnat un contract de management cu conduce-rea centrală a Administrației Națio-nale Apele Române în care sunt stipulate criteriile de performanță pe care el, oricum, le-a îndeplinit împre-ună cu echipa cu care lucrează.În consecință, Mitrea vrea să atragă atenția că cei care sunt competenți să-i evalueze activitatea sunt cei din cadrul instituției superioare și, în nici un caz, membrii Biroului Permanent Județean al PDL Constanța. „Eu, personal, nu am nimic să îmi reproșez, și oricine contestă acest lucru, putem discuta cu documen-tele în față. Consider că așa este cinstit, corect și obiectiv”, a mai precizat Mitrea. În ceea ce privește retragerea sprijinului politic, el spune că acest lucru îl va clarifica în cadrul parti-dului. „Cred că politica PDL trebuie să vină în sprijinul cetățeanului. Pentru mine, cetățeanul din Hârșova are aceleași drepturi cu cetățeanul care locuiește în Năvodari, și nu trebuie discriminat din punct de vedere politic. Iar, în perioada de 18 luni, de când mă aflu la conducerea ABADL, rezultatele obținute arată că am desfășurat un management perfor-mant”, a adăugat Mitrea.În cursul zilei de vineri, 28 din cei 42 de membrii ai Biroului Permanent Județean al PDL Constanța au decis, în urma unei evaluări bazată pe completarea unor chestionare, ca directorului ABADL, Marian Mitrea și directorului AJOFM, Remulus Florin Mincă, să le fie retras sprijinul politic cu ajutorul căruia au obținut funcțiile publice.