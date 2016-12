Marian Gălbinaşu: "Centrul de Tineret a devenit principalul punct de atracţie în Corbu"

Marian Gălbinașu: "Centrul de Tineret a devenit principalul punct de atracție în Corbu"

Construirea unor centre de tineret în județul Constanța este unul dintre cele mai de succes proiecte inițiate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța" în parteneriat cu diverse primării din județ.Primul Centru de Tineret din județul Constanța a fost inaugurat în 2013 în comuna Corbu. Valoarea totală a acestui proiect a fost de 2.605.556,29 lei, bani nerambursabili obținuți prin fonduri europene.Primarul localității, Marian Gălbinașu, spune că este foarte fericit deoarece această instituție își arată pe deplin utilitatea. „M-am bucurat încă de la început pentru acest proiect care a venit în sprijinul tinerilor din comuna noastră. Împreună cu ceilalți colegi ai mei am avut în vedere desfășurarea unor activități care să aibă loc în incinta Centrului de Tineret, cum ar fi organizarea unor spectacole pentru copii în preajma sărbătorilor de iarnă, dar și organizarea unor activități de dansuri moderne, ritmice sau populare pentru tinerii comunei, precum și ame-najarea unei încăperi ca sală de forță. Ne-am dorit tare mult ca acest loc să re-prezinte unul de întâlnire pentru desfă-șurarea unor activități cultural - artistice și educative și am reușit. Acum Centrul de Tineret a devenit principalul punct de atracție în Corbu”, a declarat primarul Marian Gălbinașu.El a precizat că Centrul de Tineret le oferă tinerilor metode alternative de învățare, o educație informală care să vină ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează în școli, asigurarea accesului la informație. „Avem foarte multe solicitări pentru fel și fel de activități educative care să se desfășoare în centru. Sincer, nu ne-am așteptat ca cererea să fie atât de mare. Acum avem centru de canto, centru muzical, se joacă șah, tenis, table. De asemenea, au loc concursuri de karaoke și de dansuri. Tot în acest loc își desfășoară parțial activitatea și echipele de fotbal ale copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 8 ani dar și cea de juniori, iar antrenamentele au loc pe terenul sintetic”, a spus primarul Marian Gălbinașu. Centrul de Tineret din comuna Corbu are o suprafață totală de 682 mp. În prezent, el este dotat cu mobilier adecvat și echipamente IT necesare desfășurării activității și va deservi peste 1.945 de tineri. Sala de sport este dotată cu două mese de tenis și 26 de scaune sportive. Totodată, există 16 calculatoare, patru laptopuri, un videoproiector, un ecran de proiecții, patru scaune de birou, patru sisteme audio, nouă mese de șah, o tablă magnetică albă, opt șevalete de pictură, șapte panouri rotative de prezentare, 16 mese de calculatoare, patru birouri, șapte dulapuri de lemn, 41 de scaune și o platformă pentru persoanele cu handicap. Carmen MOCANU