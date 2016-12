Maria Stavrositu solicită temeiul mutării sediului ANR de la Constanţa la Bucureşti

2

opriti plata politelor (nu de asigurare)

Cel mai in masura sa dea un raspuns este secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, d-l Preda Valentin. Face parte din gasca intelectuala Radu Mazare si este omul lui in minister. Pacat de institutia Autoritatea Navala Romana ca va ajunge pe chituci daca nu se iau masuri urgente impotriva abuzurilor golanesti si dictatoriale ale unor asa zisi "juristi reformisti". A se vedea ce se intampla si la Administratia Portului.