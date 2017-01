Maria Stavrositu îşi explică locul în topul celor mai cheltuitori deputaţi ai lunii martie

Maria Stavrositu își explică locul în topul celor mai cheltuitori deputați ai lunii martie

Ştire online publicată Vineri, 21 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În urma informațiilor publicate de către agențiile de presă centrale, prelu-ate și de ziarele locale, privind situația celor mai cheltuitori parlamentari, deputatul Maria Stavrositu a ținut să aducă unele lămuriri. Ea menționează, în cadrul unui comunicat de presă, că în luna martie a participat la o serie de întâlniri la nivel european, reprezentând România în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Potrivit explicațiilor sale, în perioada 10-12 martie 2010, a participat la lucrările Comisiei pentru cultură, știință, educație a APCE, precum și la Reuniunea Comisiei Permanente a APCE, prezentând raportul de opinie referitor la drepturile minorităților, precum și o intervenție privind problematica violenței în școală. Maria Stavrositu a adăugat că, în aceeași calitate de membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, a participat, în perioada 24-26 martie 2010, și la Reuniunea Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, manifestare în cadrul căreia au avut loc sesiuni de dezbateri pe teme de interes european încheiate cu decizii ce afectează și România. „Statutul de membru în APCE mă obligă să particip și să reprezint poziția României la toate lucrările Comisiei, precum și ale plenului acestui organism. După fiecare participare am realizat informări prin intermediul cărora am diseminat informațiile prezentate în cadrul manifestărilor. Participarea mea la lucrările Comisiei implică aceleași obligații pe care le am în comisiile Camerei Deputaților din care fac parte. Situația prezentată de dumneavoastră este comparabilă cu deplasările mele din teritoriu la București”, explică ea. „Consider că prezența parlamentarilor români în organizațiile europene trebuie privită mai degrabă ca o oportunitate și un mare câștig. Acest lucru permite introducerea problemelor României pe agenda europeană”, a completat Stavrositu. La final, ea a mai precizat că a renunțat la dreptul de a avea asigurată cazarea în București, acoperind aceste cheltuieli din fondurile personale și „creând astfel o economie considerabilă lunară în bugetul Camerei Deputaților”.