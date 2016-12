Maria Stavrositu îi provoacă pe Banias şi Chiru la o dezbatere publică

Candidați pe Colegiul 4 Senat

Maria Stavrositu îi provoacă pe Banias și Chiru la o dezbatere publică

Deputatul Maria Stavrositu, candidat pe Colegiul 4 Senat, a organizat, ieri, o conferință de presă, în cadrul căreia a vorbit despre activitatea pe care a desfășurat-o pe parcursul celor patru ani de mandat.Maria Stavrositu a spus că, în tot acest timp, s-a axat pe trei direcții. Mai exact, pe întâlnirile cu cetățenii din Colegiul 10, unde a fost aleasă deputat în 2008, pe activitatea din Parlamentul României și pe cea din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), loc unde a reprezentat România.„În toți acești patru ani, nu am uitat niciodată cine m-a trimis să lucrez în Parlamentul României. Din acest motiv, am avut întâlniri frecvente cu cei care locuiesc în Colegiul 10. De fiecare dată, am încercat ca problemele lor să le fac auzite prin declarații politice și interpelări pe care le-am susținut de la tribuna Parlamentului. Făcând parte din Comisia de Educație,m-am axat foarte mult pe nemulțumirile care au venit din partea părinților, a cadrelor didactice, a elevilor și studenților. În acest fel, am reușit de multe ori să atrag fonduri pentru instituțiile de învățământ din Colegiul 10. Îmi doresc să fac acest lucru și în continuare și pentru mai mulți constănțeni și de acea candidez acum pe Colegiul 4 Senat”, a declarat Maria Stavrositu.Referitor la activitatea pe care a desfășurat-o în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Maria Stavrositu a spus că a fost o mare onoare deoarece a reprezentat cu cinste România. Mai mult, ea a declarat că aprecierea colegilor din Europa față de activitatea pe care a desfășurat-o acolo s-a concretizat prin faptul că a fost aleasă vicepreședinte a Comisiei pentru Cultură, Știință, Educație și Media a APCE.„Sunt mândră că am putut face performanță sub drapel românesc. Am simțit acest lucru atunci când colegii mei din Europa m-au ales vicepreședinte. Faptul că am putut reprezenta cu cinste România a însemnat foarte mult pentru mine”, a spus Maria Stavrositu.Referitor la candidatura sa de acum, Maria Stavrositu a precizat că a fost nevoită să plece din PDL deoarece s-a încercat blocarea ei de a nu mai putea candida pentru un nou mandat. După cum deja se știe, în momentul în care a aflat că nu se mai regăsește pe listele de candidaturi ale PDL, Maria Stavrositu a luat decizia de a intra în competiție pentru un nou mandat sub sigla Partidului Poporului Dan Diaconescu (PP-DD).„Au vrut să mă blocheze să nu mai candidez, dar, așa cum mă știți, nu mă dau bătută. Consider că, în general, constănțenii vor aprecia omul și nu partidul din care face parte. Adică, trebuie să aleagă dintre oameni și nu dintre partide”, a spus Maria Stavrositu.În acest context, ea a lansat și o provocare pentru contracandidații săi, Mircea Banias, de la Uniunea Social Liberală (USL), și Gigi Chiru, de la Alianța România Dreaptă (ARD).„Cred că, pentru a cunoaște candidații, oamenii au nevoie de dezbateri publice. Îi invit pe cei doi corifei ai marilor partide la două dezbateri publice. Eu n-am nimic de ascuns, dar am multe de întrebat. Prima întâlnire propun să aibă loc pe 23 noiembrie, în care să discutăm despre problemele Constanței, iar a doua pe 6 decembrie, în care să vorbim despre activitatea parlamentară. Mi-aș dori ca acest lucru să aibă loc într-un spațiu public unde să aibă acces cât mai mulți constănțeni”, a mai spus Maria Stavrositu.Maria Stavrositu candidează pentru un mandat de senator în Colegiul 4. Colegiul 4 Senat cuprinde cartierele Palazu, Cireșica, Tic-Tac, Brotăcei, Anadalchioi, Stadion, Tăbăcărie, Faleză Nord, Tomis 2, Badea Cârțan, Casa de Cultură, Brotăcei, Tomis 1, Centru 2, Centru 1 și Peninsula.