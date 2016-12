Maria Stavrositu: "Este nevoie de un Congres în PDL, dar după alegerile locale"

4

Singura solutie pentru Constanta= constituirea Asociatiei Cetatenilor Batjocoriti,Umiliti,Nemultumiti si Incomozi ( Cetatenii B.U.N.I.)

Plecare lui Frunzaverde nu poate fi confundata cu dezertarea, dimpotriva este un semnal al trezirii al realitate a unor politicieni cu ceva mai multa minte decat altii...el putea foarte bine sa candideze si sub culorile portocalii ale partidului unde era ,deja prim-vicepresedine ! chestia asta este foarte clara,nu ??? vorbele sale,ale celui de-al doilea om in organigrama PDL,partid aflat la putere,cum ca statul roman este de tip politienesc...chiar si telefonul sau ar fi ascultat...dezvaluie,PENTRU PRIMA OARA DIN SURSA OFICIALA ,ce !? -ca ARE DREPTATE ! Canibalismul democrat-liberalilor este in floare,iar cei care vor pleca ,de acum incolo,din PDL,vor fi adevaratii lingatori de scuipat si ,credeti-ma,nu vor fi putini ! Frunzaverde,foaie lata,a plecat satul fiind de mizeria din acest partid,el oricum,ar fi candidat la sefia Carasului,chiar daca ar fi ramas in PDL...asa cel putin,nu poate fi acuzat ca ar fi facut un mare ghiseft politic... pe cand,aici,la malul marii,toti asa-zisi-politicieni portocalii,nu prea mai pot sa o dea la intors ! Ei sunt prea slabi si semnificativi comparati cu social-democratii lui Mazare ca sa mai traga sperante ca le-ar da si lor ceva de ros,sau de lins... cel putin Banias,cu toate acuzele care i se aduc,a parasit barcuta de hartie in favoarea unei barci de lemn,chiar daca si asta este cam hirbuita,ce-i drept...asa ca ,de putatii portocalii din constanta,isi dau si ei cu parerea ca sa nu zica lumea ca nu scot si ei pe gura ceva,chiar daca,ar trebui sa schimbe, macar, pasta de dinti si periuta...paradontoza isi spune cuvantul,parlamentarii pedelisti constanteni vor ramane fara dinti pana la alegeri,iar Constanta va ramane la mana unei aliante impotriva firii ,USL ul,inca ,cel putin 4 ani...pacat,mare pacat ... nimic nu merge pe DREAPTA in Dobrogea...nimeni si nimic nu reuseste sa coaguleze o reactie a societatii civile...zic si eu,asa...parerea mea...