Maria Stavrositu doreşte să se implice în reforma sănătăţii

Candidat pentru Colegiul 4 Senat

Maria Stavrositu dorește să se implice în reforma sănătății

Candidatul PP-DD pentru Colegiul 4 Senat, deputatul Maria Stavrositu, a organizat, vineri, o conferință de presă, în cadrul căreia a prezentat situația campaniei electorale la două săptămâni de la începerea ei, dar și proiectele de viitor pe care le are în caz că va câștiga un mandat de senator.„Sunt fericită că alături de mine se află oameni care au venit voluntari, deoarece au apreciat ceea ce am făcut în mandatul meu de deputat. Au venit lângă mine persoane pe care nu le mai văzusem de ani de zile și pe care nu le-am ajutat niciodată cu nimic, ca să spun că îmi erau datori cu ceva. În schimb, sunt și oameni pe care i-am ajutat de-a lungul anilor și de la care aveam așteptări, dar nu se află în aceste momente alături de mine”, a spus Maria Stavrositu.Pe de altă parte, ea a menționat că este dezamăgită deoarece contracandidații ei nu au dat un răspuns în ceea ce privește o dezbatere electorală comună, dar și datorită faptului că echipele ei de campanie sunt hărțuite pe teren, motiv pentru care a făcut plângere la Poliție.În cadrul conferinței de presă, Maria Stavrositu a adus în discuție subiectul Cazinoului din Constanța.„Este clar că pentru unii a ajuns subiect de campanie electorală. În ceea ce mă privește, pot să spun că îmi doresc foarte mult ca această clădire să fie reabilitată. Dacă ultima soluție propusă de administrația locală va funcționa este foarte bine. În schimb, dacă nu va funcționa, am și eu o propunere, în sensul că această clădire să fie reabilitată cu bani din trei surse. Mai exact, fonduri de la bugetul local, de la cel național și din fonduri europene. Mai mult, aș propune acolo un muzeu cu un centru de conferințe internaționale”, a spus Maria Stavrositu.În ceea ce privește proiectele de viitor, actualul deputat și aspirant la un mandat de senator, Maria Stavrositu a precizat că, după ce, patru ani de zile s-a implicat constant în reforma sistemului de învățământ, și-ar dori foarte mult ca în mandatul viitor, cel de senator, să se implice cât mai mult în reforma sănătății.De asemenea, ea a adăugat că există soluții la problema locală privind costul gigacaloriei, care ar trebui să fie cât mai mică pentru ca populația să nu mai fie afectată, dar și dorința de inițiere a unui proiect legislativ pentru înființarea micilor comunități sociale din cartiere, în fapt, centre de solidaritate socială.