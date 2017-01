Maria Stavrositu: „Am venit să votez pentru schimbare”

1

jos mafiotii

Mafiile corupte, incompetente si nesatule, care au acaparat totul dupa 90, sint responsabile de jaful si haosul instaurat Ele sint peste tot, in politica, economie, finante, politie, etc. Populatia nu a cistigat nimic si nici nu avea cum, pt. ca nu are nici o putere. Ea a saracit permanent, iar odata cu "aderararea" la UE, milioane de de romani au plecat occident, pt. a putea trimete un ban acasa, o "alternativa" la mizeria si saracia din tara. Dupa 22 de ani, a merge la vot este ilogic si imoral. A merge la vot, inseamna a accepta un sistem mafiot, care nu va cadea, decit din cauza unor evenimente externe, ca in aug. 44, sau ca in dec. 89. In loc de a merge la vot, mergeti la cimitire si aprindeti cite o luminare la mormintele rudelor, prietenilor, sau colegilor, morti cu zile, de saracie si de mizerie, in acesti 22 de ani. A nu merge la vot este in prezent, singura noastra forma de opozitie, in fata acestui sistem monstruos, mafiot, imoral si ilogic..