Maria Stavrositu a preluat conducerea PNŢCD Constanţa

functia obliga

In conditiile in care PNTCD nu si-a clarificat situatia si se mentine dezbinat,este greu sa convinga pe cineva ca un program de natura celui prezentat ca " Renastere pentru Romania ta ". De ce " a ta " si nu " a noastra " este alta poveste. Electoratul romanesc este satul de programe si promisiuni. Framantarile si manevrele care au loc pe scena politica pot fi benefice pentru cetateni daca se intentioneaza sincer ca fortele politice "de dreapta" sa duca la unificarea mult dorita in vorbe si foarte putin in fapte. PNTCD nu poate reprezenta nimic pana cand nu va gasi solutia unificarii celor doua tabere si va opta pentru un program in care " maretele obiective" enumerate mai sus , nu vor fi adaptate la realitatile crude pe care le traiesc cetatenii: somajul,nivelul de trai scazut,impozitele si taxele jecmanitoare,coruptia , gigacaloria,incapacitatea si imoralitatea liderilor de partid.Ar fi un exemplu unic in Romania ca Maria Stavrositu sa gaseasca solutia realizarii unei unificari a PNTCD pe plan local si colaborarii cu dl Chesoi si s-ar renunta la lupta ridicola pentru putere intr-un partid care doar printr-o minune mai exista pe scena politica.Visam,asa cum spune si Toparceanu, la o lume in care conflictul politic " E o rusine,un delict nedemn de vremi civilizate"....." De ce va puneti gheara-n gat?Sa lase unul cat de cat,sa dea si celalat ceva". Dna Stavrositu si dl Chesoi pot face demonstratia ca se poate , si asteptam cu nerabdare o dreapta unificata condusa de o echipa infratita formata din Stavrositu,Chesoi,Palaz , Culetu si Chiru, la care,de ce nu,poate va adera si Hasotti.