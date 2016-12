Maria Stavrositu a obţinut sprijinul rezerviştilor şi veteranilor constănţeni

6

din simt civic

recomand tuturor alegatorilor sa o sprijine pe doamna deputat, are stofa de politician cu foarte multe realizari la activ si proiecte in derulare.urmaresc fiecare politician in parte si dintre dna stavrositu dl banias si dl chiru,dna stavrositu este cel mai pregatit,competent, tanar si curat candidat,puteti verifica acest lucru. am simtit nevoia sa scriu acest comentariu din respect pentru aceasta doamna care este in competitie cu niste hiene insetate de putere