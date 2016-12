Marea DESCENTRALIZARE este neconstituţională. Ce pierde Constanţa

CCR a decis:

Marea DESCENTRALIZARE este neconstituțională. Ce pierde Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea Constituțională a decis că Legea Descentralizării, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament în luna noiembrie, este neconstituțională, admițând sesizarea formulată de parlamentarii PDL. „Cu unanimitate de voturi, admite obiecția de neconstituționalitate în ceea ce privește criticile de neconstituționalitate intrinsecă și constată Legea privind stabilirea unor măsuri de descen-tralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică, în ansamblul ei, este neconstituțională”, se arată în decizia Curții. Pe de altă parte, judecătorii CC au respins o serie de critici formulate de parlamentarii PDL. „Cu majoritate de voturi, respinge criticile de neconstituționalitate extrinsecă a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind adminis-trația publică”, se mai arată în minuta Curții Constituționale. Sesizarea ar fi trebuit analizată în 11 decembrie, însă judecătorii constituționali au decis să amâne discutarea sa, întrucât au primit în acest caz 4.000 de pagini de documente, pe care nu au avut timp să le studieze până la acel moment. PDL a sesizat Curtea Constitu-țională în privința Legii Descen-tralizării și a notificat Camerei Deputaților acest demers, a informat formațiunea politică, în 29 noiembrie 2013. Sesizarea a fost semnată de 70 de deputați democrat-liberali. „Sesizarea către Curtea Consti-tuțională a României arată că, în opinia semnatarilor, legea privind descentralizarea unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale ad-ministrației publice centrale încalcă dispozițiile constituționale din articolul 1 (aliniatele 1,3,4 și 5), articolul 61 (aliniat 1), articolul 102 (aliniat 1), articolele 120-122, articolul 114 și 136”, s-a arătat în comunicatul PDL. PDL opinează că „proiectul încalcă articolul care consacră unitatea statului român (...) legea permite transferul de proprietate între unitățile administrativ - teritoriale fără hotărâre de Guvern (...) legea încalcă principiile fundamentale ale descentralizării și principiile constituționale în ce privește purtătorii autonomiei locale care sunt consiliile locale și primarii” și că procedura angajării răspunderii este neconstituțională. Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul Legii Descentralizării în 19 noiembrie 2013.Ce aducea descentralizareaPotrivit Legii Descentralizării, așa cum a fost asumată de Guvern, în subordinea consiliilor județene au fost transferate o serie de servicii deconcentrate de la ministere. Autoritățile locale au preluat atri-buții în domenii precum transport, sănătate, agricultură, mediu, turism, sport sau cultură. Conform Legii Descentralizării, Ministerul Mediului va pierde agențiile județene pentru protecția mediului care eliberează autorizațiile de mediu, necesare pentru orice afacere. De asemenea, autoritățile locale vor primi administrarea, dar nu și proprietatea plajelor turistice, maritime, fluviale, ale râurilor, pădurilor și ale lacurilor de acumulare.De la Ministerul Agriculturii vor fi transferate în subordinea autorităților locale direcțiile agricole județene. Acestea au printre atribuții eliberarea certificatelor de conformitate pentru legume și fructe sau autorizarea și eliberarea licențelor pentru depozitele de cereale. În plus, acestea pot decide scoaterea terenurilor din circuitul agricol. În ceea ce privește Ministerul Educației, autoritățile locale vor prelua organizarea rețelei școlare de învățământ tehnic și profesional. Totodată, autoritățile locale vor prelua palatele și cluburile copiilor și cluburile sportive școlare. Conform Legii Descentralizării, Ministerul Culturii va transfera în subordinea autorităților locale direcțiile județene pentru cultură și patrimoniu, care decid dacă proiectele de urbanism respectă prevederilor legale privind pa-trimoniul și se ocupă de clasarea monumentelor istorice. Ministerul Sănătății va pierde direcțiile județene de sănătate, care vor trece sub autoritatea consiliilor județene. Totodată, vor fi transferate și centrele județene de aparatură medicală, centrele de diagnostic și tratament, adică fostele policlinici fără plată, și centrele medicale și ambulatorii de specialitate (fostele policlinici cu plată). În domeniul turismului, unitățile teritoriale pentru promovarea turismului vor trece de la Ministerul Economiei la consiliile județene. De la Ministerul Tineretului și Sportului vor trece sub autoritatea locală direcțiile județene pentru tineret și sport, bazele sportive și de tineret, taberele școlare și centrele de agrement, cluburile sportive și casele de cultură ale studenților.