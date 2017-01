Marea Britanie, OUT din UE. Este începutul sfârşitului pentru Europa?

2

Prohodul la romani

Incercati sa nu mai cantati prohodul Europei unite.Numai in ultimul secol,Europa a trecut prin momente mult mai dramatice si a avut puterea sa renasca din propria-i cenusa.Nu va luati nici dupa previziunile politicienilor si analistilor politici romani.Astia sunt habarnisti.Daca va amintiti,politicienii nu stiau ce populatie are Romania la referendumul din 2012.Ponta spunea ca Romania are 14-16 milioane de locuitori,Basescu credea ca populatia Romaniei era de 18-19 milioane ca sa dea bine la referendum.Nici azi nu stim cati romani mai sunt in tara,dar avem 600 de parlamentari.Acum s-au apucat sa-si dea cu parerea despre viitorul Europei unite.Inchideti televizorul,ca pierdeti vremea cu ei.Exista state care mai au aere de imperiali,cum ar fi Regatul Unit,Turcia,Rusia,Italia,intr-o mica masura Austria dar mai ales micuta Ungarie.Toti viseaza la sfere de influenta si la vechile imperii.La noi,perspectiva destramarii Europei unite este ca o raza de speranta,ca o gura de oxigen pentru feudalismul autohton.Gand la gand cu bucurie.Se bucura doar coruptii,oligarhii,Nicusor Constantinescu,Mazare,Ponta,Bombonel ca poate asa nu-i mai controleaza nimeni de la Bruxelles.Tanara speranta Tariceanu vrea sa inlocuiasca Justitia cu Parlamentul.Adica ministrii corupti sa fie judecati de Parlament.Cu alte cuvinte,Statul sunt Eu,Calin Popescu Tariceanu.Codul Penal in varianta lui Tariceanu este speranta,visul de aur al euroscepticilor romani.Voievodatele si vechile cnezate romanesti,visul euroscepticilor din Carpati.