Manuela Mitrea şi-a vizitat copiii „adoptaţi“ din două centre de plasament

1

doamne cata prostie exista, 4 ani de zile ,ca s anu zic 12 ,de cand e, au fost lasati d e izbeliste si cand vine dupa 4 ,8 sau 12 ani ,prostii si idioatele cad in extaz la vederea lui mazare sau a pesedistilor lui care ,la fle,ii intereseaza de so

doamne cata prostie exista, 4 ani de zile ,ca s anu zic 12 ,de cand e, au fost lasati d e izbeliste si cand vine dupa 4 ,8 sau 12 ani ,prostii si idioatele cad in extaz la vederea lui mazare sau a pesedistilor lui care ,la fle,ii intereseaza de soarta oamenilor din 4 in 4 ani sau la unii dupa 12 ani de parlament si /sau primarie timp in care i-a durut in cot !!