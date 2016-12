Manuela Mitrea, impresionată de discuţiile cu militarii în rezervă

2

bila neagra!

Toti pensionarii militari -si membrii familiei lor- stiu ca recalcularea pensiilor militare a insemnat MARIREA lor cu 50-100%. Cu citeva exceptii. (Doar cei care nu au avut vechime.) Revenirea la pensiile din 2010 inseamna ca vreti sa LUATI bani de la pensionarii militari. Un lucru rusinos! Si -mai ales- inechitabil. Toata filozofia pensiilor actuale se bazeaza pe utilizarea contributiilor din timpul vietii la pensii. Lucru recunoscut de actuala pensie militara. Dvs. vreti sa rupeti -iar- acest acord si sa faceti pensii -militare, in special- dupa cum va taie capul. Evident, defavorizind oamenii de rind. Pentru citiva invirtiti! Apoi, povestea cu militarii pensionari care n-au iesit in strada... ridicola. Au iesit la ordinele mafiei, sub conducerrea lui Dogaru. Toata tara stie. Si au mintit ca pensiile lor s-au micsorat. Concret, pensii de 1.000-1.700 lei, au devenit prin recalculare 2.400-3.500 lei. La subofiteri! Ce-o fi la ofiteri...In plus, subofiterii de la aviatie, submarine etc, au pensii mai mari ca ofiterii de infanterie. Pentru ca au contribuit cu mai multi bani la fondul de pensie. Toata viata. E cea mai mare actiune de dezinformare din cite cunosc eu... Sa prezentati pesnionarii militari ca victime ale legii pensiilor! Demagogie pe fata! Doamna Mitrea, ati gresit! Cititi pensiile recalculate pe site-ul ministerului MApN si va convingeti. Este inadmisibil ca un parlamentar, fiica de ofiter, viitoare parlamentar sa nu stie aceste lucruri. Ori sunteti.... dezinformata (inacceptabil la acest nivel), ori sunteti o simpla demagoaga! Rushine!