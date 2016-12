Manuela Mitrea „a năşit“ o nouă trecere de pietoni

1

mitrea zebre regiune

Asta are tupeu sa mearga prin oras dupa ce declara ca e impotriva Regiunii Dobrogea, ce vrea moldoveanca asta sa fim condusi de la Focsani, poate mai are tupeu sa candideze vreodata in Constanta. Apropo de infiintarea trecerilor de pietoni, poate cei in drept din politie si primarie vor incepe sa gandeasca si astfel vor decide infiinarea unei zebre pe soseaua Mangaliei in dreptul pietei Abator, mergeti acolo si convingeti-va de necesitate.