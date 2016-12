Zanfir Iorguș:

„Mangalia va avea un Oficiu Local de Turism“

Unul dintre proiectele pe care Zanfir Iorguș le are în vedere pentru Man-galia în eventualitatea în care va câștiga funcția de primar este menit să contribuie la revigorarea turismului în sudul litoralului. Astfel, Iorguș își propune înființarea Oficiului Local de Turism, instituție locală de tip regie ce se va afla în subordinea Consiliului Local Mangalia. Acest organism se va ocupa de toate stațiunile Mangaliei, va avea un buget propriu, cheltuieli proprii și cu următoarele compe-tențe: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp.„Turismul este, alături de Daewoo Mangalia, unul dintre pilonii care susțin viața economică a orașului. Patru ani s-a stagnat la acest capitol, primăria nereușind să acceseze alte fonduri europene în afara celor trei proiecte lăsate de mine, dar și acelea finalizate cu foarte mare greutate: Portul Turistic, Cordonul Saturn Venus și Reabilitarea Lacurilor de la Neptun. Turismul trebuie condus și gestionat de profesioniști. Numai cu ajutorul proiectelor europene mai putem recupera timpul pierdut de o administrație care, patru ani, nu a făcut nimic în plus față de ce am reușit eu să fac”, a spus Zanfir Iorguș.Cum va fi ajutată comunitatea localăPotrivit lui Iorguș, obiectivele Oficiului Local de Turism sunt următoarele: elaborarea și punerea în practică a strategiei și a politicilor comunității locale în sectorul turistic, inițierea și gestionarea programelor de dezvoltare în parteneriat cu resurse guvernamentale, cele europene, intercomunitare și cele public-private. De asemenea, activitatea reprezentanților Oficiului se va axa pe dezvoltarea învățământului profesional turistic de bază, astfel încât toți tinerii să aibă de la început șansa unei cariere solide. Pentru ca acest punct să se poată realiza, Oficiul va încheia un parteneriat cu o instituție de învățământ turistic cu recunoaștere europeană.Mai mult de atât, instituția va elabora și va pune în aplicare programe de facilități pentru agenții economici din turism ce vor duce la extinderea perioadei de sezon, reducerea impozitelor locale la nivelul anului 2008 și eliminarea tuturor taxelor speciale adoptate în ultimii patru ani. În plus, Oficiul se va asigura că veniturile bugetare din activitatea turistică se vor întoarce sub forma investițiilor în turism, va elabora proiecte de dezvoltare a infrastructurii publice din stațiuni și se va ocupa de promovarea evenimentelor și manifestărilor culturale aferente activității turistice. În ultima fază, instituția va analiza evoluția valorii cu care sectorul turistic participă la formarea bugetului local, fluxurile de turiști și bugetele lor de vacanță, tipologia clientelei, evoluția investițiilor, cea a perfecționării forței de muncă permanentă și sezonieră și cea a principalilor competitori.