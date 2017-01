Mangalia - un nou scandal adânceşte şi mai mult criza căldurii

1

Ghidul micului fizician

Iata cum se masoara corect temperatura din casele noastre.Mazare trimite bani pentru sinistrații din Vrancea si Buzau."M-a sunat Oprisan,aproape plangand". Pesedistul de omenie, la nevoie se cunoaste. Cetatenii din Mangalia au formulat gresit cererea de ajutore,pentru ca ei au alte unitati de masura.Pana si teromoetrele au o culoare politica.In Vrancea si Buzau termometrele din casele oamenilor sunt gradate in scara Mazare.In schimb,la Mangalia,oamenii citesc temperatura din casele lor,cu termometre gradate in scara Basescu. Sa cautam o formula de transformare.Daca in Vrancea si Buzau cetateanul ingheata la 0 grd.pe scara Mazare,la Mangalia bebelusul ingheata la -20 grd. pe scara Celsius si nemultumirea populatiei atinge temperatura de fierbere la 100 grd.pe scara anti-Basescu.Pai nu este acelasi lucru,cred ca ne-am inteles.Fratii mei din Mangalia,de altadata,cand mai cereti un ajutor,sa va procurati si un abac politic sau mai simplu votati PSD.Mazare face pe prostu' ca sa-i mearga bine.In tot cazul,politica lui Tusac se inscrie perfect in politica dusa de Mazare si Constantinescu la nivel judetean.Tusac este doar un soldat disciplinat.Am mai spus si cu alte ocazii,populatia trebuie sa se revolte impotiva guvernului si impotriva lui Basesciu.Daca nu esti pesedist,esti,impotriva noastra.