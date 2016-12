MANGALIA - ultima încleştare!

MANGALIA - ultima încleștare!

Ziarul Cuget Liber vă va prezenta astăzi cum s-ar putea transforma Mangalia după alegerile locale de duminică în viziunea principalilor patru candidați la Primărie. Chestionați de Cuget Liber, Zanfir Iorguș, Cristian Radu, Adrian Cârlescu și Marin Ciocîia au prezentat necesitățile Mangaliei, soluții pentru termoficarea orașului și au comentat șansele pe care le au pentru a câștiga alegerile. Iorguș: „Mangalioții nu vor mai avea probleme cu căldura“ „Mangalia trece printr-o perioadă foarte dificilă. În cele două zile pe care le-am petrecut la primărie am constatat multiple nereguli. Există datorii de 244 de miliarde vechi, facturi neachitate în valoare de alte 150 de miliarde, nu existau bani pentru salarii, ENEL a trimis înștiințare prin care amenință că va tăia iluminatul public și pe cel de la instituțiile importante. Aceasta este o situație care nu poate fi remediată decât de o echipă cu experiență, nu de o echipă în spatele căreia se află grupurile de interese de la Constanța. Aceasta nu ar face altceva decât să adâncească falimentarea Mangalia. Odată ce voi ajunge primar, cu siguranță problema încălzirii se va rezolva. Imediat ce vom intra în primărie vom da o hotărâre prin care prețul gigacaloriei va fi stabilit la 165 de lei, atât cât a fost 12 ani cât am ocupat eu funcția de primar. Trebuie încheiată colaborare cu Callatis Them, iar producția și distribuția energiei termice gestionate de primărie. Ulterior, va trebui să trecem la altă sursă de energie pentru a reduce costurile așa cum vom monta mai multe pompe pentru a putea exploata apa geotermală. Cred că am șanse foarte mari să câștig alegerile. Faptul că acest grup de interese de la Constanța dorește să pună ghearele pe Mangalia mă motivează să lupt și mai tare. Voi ataca pe două fronturi, așa cum v-am mai spus. Pe de-o parte este chemarea în instanță a membrilor BEC, iar pe cealaltă parte faptul că voi candida la alegerile din 24 iunie”, a declarat Zanfir Iorguș. Radu: „Mangalia are nevoie de liniște și normalitate”„Principala necesitate a Mangaliei este liniștea și normalitatea. Toată lumea s-a săturat de scandalurile care s-au ținut lanț în ultimii ani. Politicienii s-au certat, s-au împăcat, iar oamenii au murit de frig în case. Acum, cu această campanie electorală, orașul a fost efectiv sufocat de politică. A fost, probabil, cea mai dură campanie din toata țară. De aceea, avem nevoie de liniște pentru dezvoltarea și modernizarea orașului. Trebuie să ne rupem de trecut și să privim spre viitor.Am contactat deja furnizorii de combustibil lichid ușor (CLU) pentru centralele de cartier. Imediat după alegeri vom definitiva negocierile. Vom avea cel mai bun preț pentru că achiziționăm acum, vara, toată cantitatea de combustibil. Gigacaloria va ajunge la aproximativ 200 lei. Familiile cu venituri de până la 800 lei/membru vor primi subvenție integrală, iar cei cu venituri de până la 1.800 lei/membru vor primi o subvenție medie de 50%. Eu nu sunt venit în Mangalia. Eu sunt din Mangalia, iar orașul este alături de mine în aceste alegeri. Sunt candidatul fiecăruia dintre locuitorii orașului. Noi, cei din Mangalia, suntem foarte uniți în momentele dificile. Ne cunoaștem între noi și ne susținem unul pe celălalt. Acum, eu sunt susținut de cei din Mangalia pentru a candida la Primărie. Voi fi primarul tuturor”, a declarat Cristian Radu.Ciocîia: „Dacă va ieși USL, problema căldurii va continua să existe”„Este foarte important ca oamenii să nu mai treacă prin ce au trecut iarna trecută. Problema căldurii este cea mai importată și trebuie gândită și soluționată din timp. Trebuie stabilit încă de pe acum la cine anume vor rămâne centralele și toate detaliile legate de acest aspect. Dacă voi ajunge eu primar, în nici un caz nu va mai exista această problemă. Dacă va ajunge USL-ul la primărie, nu se va schimba nimic. Dacă nu vor mai fi fraudate alegerile, avem șanse foarte mari să câștigăm alegerile la Mangalia. Dacă nu se vor mai cumpăra voturi pe stradă așa cum s-a întâmplat la alegerile precedente, chiar avem șanse să ne dublăm procentele, cel puțin pentru Consiliul Local. Eu am rămas total surprins de modul în care s-au desfășurat alegerile precedente. Nu mă așteptam la o fraudare masivă din parte celor trei părți implicate. Sperăm ca de această dată, lucrurile să decurgă normal”, a declarat Marin Ciocâia. Cârlescu: „Alegerile nu au fost fraudate, ci prost organizate“„Cea mai mare problemă a Mangaliei este cea a termoficării. Venim după o iarnă în care oamenii au stat în frig și nu trebuie să mai permitem ca acest lucru să se întâmple. Problema termoficării se rezolvă foarte simplu. Trebuie să scăpăm de cei care s-au ocupat de hoție și sifonarea banului public în ultimii patru ani. Dacă închidem acest robinet al hoției, problema este ca și rezolvată. Necesarul termic al Mangaliei este de 22.000 de gigacalorii, iar iarna au fost consumate 50.000 de gigacalorii. Problema poate fi rezolvată foarte ușor prin montarea unor radare volumetrice. Nu este o investiție mare și ar fi foarte utilă, ar opri furturile și pierderile inutile. Noi sperăm la un post de viceprimar și ne dorim să facem un scor bun la Consiliul Local. Nu renunț nici la lupta pentru scaunul de primar. Electoratul nostru este mult mai mare decât ce s-a văzut pe 10 iunie, însă proasta organizare a alegerilor a dus la acele rezultate. Susținătorii PRM de bună credință au stat și trei patru ore în soare din cauza cozilor interminabile din fața secțiilor de votare. Din punctul nostru de vedere, alegerile nu au fost fraudate ci foarte prost organizate. Singura fraudă o reprezintă decizia BEC de a le relua ca urmare a unor contestații făcute chiar de cei care s-au ocupat de organizare”, a declarat Adrian Cârlescu.