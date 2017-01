Mangalia, tristeţea de primăvară: oraşul lăsat de izbelişte

Mangalia, tristețea de primăvară: orașul lăsat de izbeliște

După numeroasele scandalurile între reprezentanții administrației locale Mangalia, nu s-a mai auzit nimic de ceva vreme. Se pare însă, că nici la ora actuală consilierii nu au făcut pace cu primarul Claudiu Tusac. Potrivit viceprimarului Lucian Vișa, 10 dintre consilieri au venit în urmă cu două zile la o ședință de îndată, dar numai pentru a discuta problemele urgente. Restul de proiecte și inițiative aflate în desfășurare la ora actuală în municipiu nu și-au găsit loc pe ordinea de zi, pentru că, explică Vișa, „nu a fost cale de înțelegere între consilieri și conducerea administrației locale”. Ședințe din an în Paști cu 10 consilieriVicele liberal a menționat că, în cadrul întrevederii de luni, cei 10 membri ai CL Mangalia au votat două puncte: rectificarea bugetului local pentru 2012 și modificarea unei hotărâri ce viza proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Mangalia”. Astfel, au fost suplimentate cheltuielile prin aprobarea achiziționării prin leasing a echipamentului și aparaturii medicale necesare pentru dotarea blocului operator și secției ATI din cadrul Spitalului Municipal cu 700.000 de lei. De asemenea, Consiliul Local a decis să aloce aproximativ 4 milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului aceluiași spital. La partea de rectificare bugetară a intrat și suplimentarea bugetului alocat sportului cu încă un milion de lei, față de cel acordat inițial, o altă „urgență” a Mangaliei, se pare. „Am făcut această ședință pentru că am fi pierdut leasingul, iar proiectul trebuia realizat. Această inițiativă vizează dotarea unei anumite secții din Spitalul Municipal și reabilitarea integrală a ambulatoriului. Alte proiecte nu au fost introduse pe ordinea de zi pentru că nu au căzut de acord consilierii. Abia am reușit să strângem 10 persoane ca să putem vota proiectul”, a explicat Vișa. „Nu am mai avut o ședință normală de un an”Referitor la consilierii absenți, fostul vice al Mangaliei, Constantin Filimon, a explicat că era de așteptat ca mulți dintre membrii CL să nu poată participa la întrevedere în condițiile în care aceasta a fost adunată doar cu câteva ore înainte. Filimon a menționat că, cel mai probabil, până la alegeri lucrurile vor stagna în administrația locală din sudul litoralului, pentru că, „dacă nu a fost înțelegere în patru ani, slabe șanse să mai schimbe ceva de acum încolo”.„Ne-au anunțat cu 4-5 ore înainte. O parte dintre consilieri sunt plecați din localitate, chiar din țară. Au încercat să facă o ședință și săptămâna trecută, dar tot așa de îndată. Puteau să anunțe cu trei patru zile înainte, să spună că e ședință extraordinară. De o ședință ordinară care să se desfășoare în condiții normale nici nu mai zic, n-am mai avut parte de așa ceva de mai bine de-un an. Asta-i situația, nu cred că se va schimba ceva până la alegeri. De ce ar mai fi înțelegere? Așa au stat lucrurile patru ani”, a explicat Constantin Filimon. Potrivit acestuia, celelalte proiecte demarate de Tusac, respectiv schimbarea bordurilor și realizarea izolațiilor la blocurile din oraș, au fost stopate și lăsate de izbeliște.„S-a continuat un pic la borduri, dar au fost abandonate lucrările. Și cele la reabilitarea termică a clădirilor au fost abandonate. Se fac doar lucrările de infrastructură în stațiunile Neptun-Olimp, lucrări pe banii de la Guvern”, a amintit consilierul.