Mangalia se înfrumuseţează cu bani europeni: un parc nou şi modernizarea falezei

Mangalia se înfrumusețează cu bani europeni: un parc nou și modernizarea falezei

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a fost prezent, miercuri, la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est, din Brăila, pentru a semna contractele proiectelor cu finanțare europeană referitoare la reabilitarea Aleii Teilor și înființarea Parcului Evergreen.„Primul proiect vizează modernizarea vechii faleze a orașului pe o distanță de 1,5 km și are o valoare totală de aproximativ 17,5 milioane de lei”, a explicat edilul.Conform documentației tehnice, fondurile UE vor fi folosite pentru înființarea unei zone de promenadă, crearea unui punct de belvedere, amenajarea unei fântâni arteziene, locuri de joacă și spații verzi, cu menținerea vegetației existente.„Parcul Evergreen va fi înființat pe o suprafață de aproximativ trei hectare, pe locul unei foste stații de betoane care, până acum câțiva ani, era un real pericol pentru locuitorii orașului”, a subliniat Cristian Radu. Acest proiect are o valoare totală de aproximativ 17 milioane de lei, iar în cazul ambelor finanțări, contribuția Primăriei Mangalia va fi de 2% din valoarea lucrărilor. Parcul Evergreen va cuprinde alei de promenadă, fântână arteziană, piste pentru role, locuri de joacă, un pavilion și diferite tipuri de plante și copaci. În prezent, sunt în desfășurare procedurile de achiziție a lucrărilor, la ambele proiecte, conform reglementărilor legale în vigoare.„Sperăm ca în cel mult 30 de zile să se desemneze executantul lucrărilor, iar apoi să ne apucăm de treabă. Pentru ambele proiecte, termenul de execuție este de șase luni, respectiv până la 31 decembrie anul curent”, a mai spus primarul Mangaliei.El a mai menționat că cele două proiecte au fost întocmite și depuse la începutul acestui an, fiind printre ultimele proiecte finanțate în regiunea Sud-Est, pe Programul Operațional Regional 2007-2013.„Apreciem buna colaborare pe care am avut-o cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, astfel încât proiectele de modernizare a Mangaliei să fie evaluate și apro-bate în timp util. Reamintesc faptul că, în prezent, avem în derulare și alte proiecte cu finanțare europeană, respectiv modernizarea falezelor Mangalia-Saturn și Neptun-Olimp, precum și valorificarea turistică a zidurilor fostei Cetăți Callatis”, a mai adăugat edilul Cristian Radu.