Mangalia rămâne în zodia frigului

Situație fără precedent la Mangalia, unde locuitorii orașului se văd obligați să rămână în frig, după ce viceprimarul Mangaliei a decis să rezilieze contractul cu firma de termoficare, deși prefectul Claudiu Palaz găsise o modalitate de a soluționa problema. Palaz a organizat ieri seară o conferință de presă în cadrul căreia a anunțat că actualul vice al Mangaliei, Constantin Filimon, a blocat în mod intenționat furnizarea căldurii, ignorând sfaturile pe care prefectul i le dăduse. Reprezentantul Guvernului a specificat că, în cursul dimineții de ieri, a purtat mai multe discuții cu reprezentanții Callatis Therm, care au acceptat să ia cele 1,5 milioane de lei de la Guvern și să înceapă furnizarea căldurii. Astfel, prefectul i-a convins pe cei de la Callatis să amâne pentru o perioadă solicitările privind modificarea prețului de producție al gigacaloriei câștigat în instanță. Astfel, societatea de termoficare a facturat către Primăria Municipiului Mangalia avansul de 1.500.000 lei pentru energia termică furnizată și avansul de 335.650 lei pentru subvenția conform OUG 69/2011. Singurul pas care mai trebuia făcut până la furnizarea căldurii era ca Primăria să emită ordinele de plată. „Singura sincopă care mai trebuie depășită este emiterea OP-urilor de către Primăria Mangalia”, preciza Palaz la momentul respectiv.Cu toate acestea, viceprimarul Mangaliei a anunțat în cursul după-amiezii că a decis să rezilieze contractul dintre Primărie și Callatis Therm. Ulterior, spune Palaz, Filimon i-a trimis două adrese prin care-i solicita să preia problema, „dovedind astfel că habar nu are ce face în primărie”. „Mi-a trimis două adrese prin care îmi aruncă în brațe problema. Asta după ce în cursul dimineții i-am oferit soluția și i-am explicat că singurul lucru pe care îl are de făcut este să emită OP-urile. De la ora 11.00 nu mi-a mai răspuns la telefon. Acum vrea să rezilieze contractul, dar îmi cere mie să rezolv situația pentru că dacă Primăria ar prelua centralele, personalul ar depăși numărul admis prin lege. Deci omul habar nu are ce face! Îi place haosul și clientelismul politic care s-a creat pe marginea acestei situații. Oamenii trebuie să știe că Filimon a blocat intenționat”, a declarat Palaz. Mai mult de atât, a explicat Palaz, contractul pe care Callatis Therm îl are cu primăria poate fi reziliat doar de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, ceea ce înseamnă alte săptămâni, ba chiar luni de stat în frig pentru locuitorii Mangaliei.