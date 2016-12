Mangalia, la limita supravieţuirii

Fără bani, fără căldură

Mangalia, la limita supraviețuirii

Noul primar al Mangaliei, Ion Mincă, spune că Mihai Claudiu Tusac, împreună cu „gașca” sa de consilieri, au lăsat Primăria Mangalia într-un stadiu critic. Mincă a menționat că a găsit o formă de înțelegere cu cei de la Callatis Therm pentru ca societatea să nu mai stopeze furnizarea de energie termică, însă negocierile sunt greoaie din cauza lipsei de fonduri.Nu sunt bani pentru căldurăContactat telefonic de către Cuget Liber, liderul conser-vatorilor constănțeni a declarat că se află în drum spre București, unde va încerca să bată pe la toate ușile pentru a găsi sprijinul necesari scoaterii municipiului Mangalia din impas. Potrivit acestuia, în urma unor discuții pe care le-a avut miercuri cu reprezentanții Callatis Therm, s-a decis ca societatea să continue furnizarea de energie termică, în schimbul unei sume de bani. Finanțarea, care potrivit lui Mincă, este de aproximativ șapte miliarde de lei, va merge către achi-ziționarea de combustibil, lipsa acestuia fiind principala problemă pe care firma de termoficare a invocat-o.„Acum (ieri-n.r.) mă duc la București pentru a discuta cu ce prieteni mai am, ce cunoștințe oi mai găsi, care ar putea să ne ajute pentru a soluționa problema Mangaliei. Am găsit deja o formă de colaborare împreună cu cei din conducerea Callatis Therm. Am dat ieri cinci miliarde, am dat și alaltăieri vreo două, pentru ca firma să poată cumpăra combustibil”, a explicat Mincă.300 de milioane pentru artificii?Întrebat de unde vin banii, în condițiile în care în urmă cu o lună afirma că fostul primar al Mangaliei Tusac a golit visteria primăriei, Mincă a replicat: „Din ce s-a colectat zilele acestea. Trăim de pe o zi pe alta, nu avem ce să facem. Nu eu sunt cel care adus Primăria Mangalia în situația aceasta. Vă spun sincer că acum două zile când am intrat în primărie a venit un director de la ADP, sau nu știu de unde exact, să-mi spună că avem datorie la el 300 de milioanei de lei (vechi n.r.), de anul trecut pentru artificii sau nu știu ce altă prostie. Tusac a cheltuit banii pe altele, pe artificii, pe festivalul Callatis. Păcat că nu-și văd de treabă după ce au lăsat Primăria Mangalia în colaps. Îi terorizează pe angajați, îi sună să nu ne dea documente, să se dea loviți, să intre în concediu medical și altele”.Totuși, liderul PC a menționat că există și angajați cu care poate cu colabora.„Există persoane cu care pot lucra. Sper să înțeleagă și angajații primăriei și colegii mei consilieri că eu nu am nicio problemă personală de rezolvat. Trebuie să lucrăm împreună pentru a rezolva problemele oamenilor care ne-au ales”, a declarat Mincă.Menționăm că întâlnirea dintre Mincă și Callatis Therm a fost confirmată și de societatea în cauză. Ieri, firma de distribuție a energiei termice la Mangalia a emis un comunicat prin care explică faptul că, în cursul zilei de miercuri, căldura a fost oprită iarăși. Motivul invocat de companie este acela că rezervele de combustibil s-au terminat, iar fondurile pentru suplimentare lipseau cu desăvârșire.De asemenea, se precizează că, în aceeași zi, reprezentanții Callatis Therm s-au întâlnit cu noul primar al Mangaliei pentru a încerca să soluționeze problema într-un timp cât mai scurt.„Societatea Callatis Therm SA, în calitate de concesionar al serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Mangalia, face următoarele precizări: În data de 11 ianuarie 2012 s-a oprit furnizarea agentului termic datorită terminării rezervelor de combustibil și lipsei fondurilor în aprovizionarea acestuia. Conducerea societății a avut o întâlnire la sediul Primăriei Mangalia cu noul Primar și cu Consilierii din Mangalia în data de 11 ianuarie 2012. În cadrul acestei întâlniri s-au purtat discuții pentru identificarea unor soluții cât mai rapide în vederea asigurării fondurilor necesare achiziționării combustibilului pentru perioada imediat următoare”, se arată în comunicat.Liderul PC a explicat că oprirea de miercuri a fost una temporară, Callatis Therm reîncepând furni-zarea de agent termic de joi dimineață.