Mangalia îngheţată stă pe un butoi de pulbere

Mangalia înghețată stă pe un butoi de pulbere

Prefectul Claudiu Palaz a declarat pentru "Cuget Liber" că pentru o perioadă îl va lăsa pe viceprimarul Mangaliei, Constantin Filimon, să se descurce singur cu problema lipsei căldurii din casele oamenilor, din moment ce acesta nu a acceptat soluția oferită de reprezentantul Guvernului în teritoriu.De altfel, nici consilierii locali nu au încredere că proiectele pro-puse de vicele Mangaliei, Constantin Filimon, vor avea vreun rezultat și îl acuză pe acesta că face hotărâri, pe genunchi, fără să analizeze eventualele urmări ale acțiunilor sale."Nu pot să dau aprobare pentru hotărâri de imagine""Eu aștept să vină cu o soluție concretă. Dacă vine să-i aprob o hotărâre prin care îmi garantează că în maxim 24 de ore va fi căldură în Mangalia, va avea toată susținerea mea. Însă cu hotărârile acestea făcute pentru imagine și ședințe aiurea… nu pot să mă implic. I-am oferit o soluție, nu a fost de acord cu ea și a considerat că nu este viabilă, să se descurce! Nu știu ce strategie are, eu voi sta de-o parte până în momentul în care va rezolva ce are de rezolvat. El a luat decizia de a rezilia contractul, nu știu ce beneficii va aduce această acțiune", spune Claudiu Palaz.Menționăm că, în cursul zilei de duminică, alte două ședințe de Consiliu Local au avut loc pentru discutarea celor trei proiecte propuse în ultima întrevedere de viceprimarul Mangaliei. La prima ședință, numărul consilierilor prezenți a fost de 12, iar la cea de-a doua s-au afișat 14 membri ai CL Mangalia. Dacă reprezentanții PDL în consiliul local, Paul Foleanu și Ioan Griguță, și-au dat voturile, aripa liberală nu a vrut nicicum să se clintească. Astfel, atitudinea consilierilor PNL a stârnit mânia reprezentanților asociațiilor de proprietari și a celorlalți oameni aflați în sală, care într-un exces de furie s-au urcat pe scena Casei de Cultură și au încercat să-i scoată din încăpere pe Sorin Andrei și Lucian Vișa."Liberalii nu au vrut să voteze. Noi ne-am dat acordul, deși considerăm că nu o să ajute cu nimic în soluționarea problemei lipsei căldurii din Mangalia. Totuși, am vrut să îi dăm posibilitatea lui Filimon să ne arate că poate face ceva cu aceste trei proiecte. Repet, din punctul nostru de vedere sunt inutile!", a explicat Foleanu."O fi legal, n-o fi, contează?"Deși niciunul dintre consilierii liberali nu a putut fi contactat pentru a comenta cele întâmplate, Lucian Vișa și-a justificat acțiunile într-o postare pe blogul său personal. Se pare că modul în care le-a fost adusă la cunoștință ședința de vineri, precum și dosarele "surprize-surprize" emise de Filimon i-au stârnit pe liberali să voteze împotriva ordinii de zi."Vineri în jurul orei 10.30 consilierii au fost sunați și li s-a spus că la ora 12.30 va fi o ședință a CL Mangalia cu privire la căldură. Peste două ore cei care au putut participa, au primit dosarul de ședință, adică dosarul surprize-surprize. Au aflat în premieră (evident unii știau) că trebuie să rezilieze un contract și să înființeze o societate de furnizare a agentului termic. În prima hotărâre din dosar se făcea referire la o notificare a primarului interimar și la un contract de delegare de gestiune, consilierii urmând ca pe baza acestor materiale să decidă. Cine crede că cele două documente erau la dosar se înșeală. Adică hai să anulăm un contract de câteva milioane de euro anual, fără să cunoaștem speța. O fi legal, n-o fi, contează ? Să ne mai consultăm, să mai întrebăm un avocat specializat în drept comercial? Din păcate acesta nu este un caz singular. La aprobarea bugetului a fost la fel. S-a aprobat bugetul sub presiunea ajutorului guvernamental, dar la dosarul consilierilor n-a fost niciun buget. S-a mers pe încredere. Să continuăm tot așa ?", spune Vișa.Astfel, până la găsirea unei alte soluții și a unei forme de com-promis între consilieri, oamenii rămân în frig. Ulterior, în cursul serii de ieri, viceprimarul Mangaliei a convocat o nouă ședință pe a cărei ordine de zi a plasat aceleași trei, eterne, proiecte, însă nici de această dată nu a putut "îndupleca" toți consilierii.