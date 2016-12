Mangalia, căldură cu porţia la - 15 grade

4

Ultima ora

De ultimă oră: In calitate de cetatean al orasului Mangalia, m-am adresat postului T.V.Neptun, in seara zilei de 30 ianuarie, pe la orele 20.25. Doream sa atrag atentia redactorilor de stiri asupra situatiei de la Mangalia. In cea mai friguroasa zi ( si noapte) a anului, sistemul de termoficare nu functioneaza si, mai mult de 30 000 de locuitori ai Municipiului Mangalia stau in frig. O operatoare, intelegand despre ce este vorba mi-a facut legatura cu domnul Ciprian Paun, reporter, un domn amabil de altfel. I-am prezentat situatia de la Mangalia. I-am spus ca mi se pare nepotrivit ca postul de televiziune TV Neptun, sa trateze cu indiferenta acest subiect. Postul de televiziune local TV Neptun este cel de la care asteptam rezolvarea multor dintre problemele noastre, prin expunerea acestora atentiei opiniei publice. Mi-a raspuns ca se cunoaste situatia, ca s-au mai primit informatii pe aceeasi tema pe mai multe canale, dar nu s-au dat publicitatii. Raspunsul lui a fost: "Am si eu sefi, nu pot sa trec peste ei". Asadar, trebuie sa intelegem ca aceasta criza a caldurii din Mangalia este gestionata de la Constanta. Că patronii postului de televiziune Neptun doresc ca acest lucru să nu fie cunoscut, să fie trecut sub tacere, pentru ca să nu se intervina din exterior. Iar populatia orasului supusa acestei situatii, (care nu era posibila nici pe vremea lui "Impuscatu' ") sa inteleaga bine cine este stapanul in judet. Halal ! Unde este promisiunea domnului Nicusor Constantinescu ca va rezolva problema caldurii la Mangalia ?? Cine este urmatorul primar pe care vreti sa-l sustineti? Că si pe Tusac tot voi ni l-ati “cadorisit” si, uite in ce hal ne-a adus!!! Un locuitor al Mangaliei, Ilie S.