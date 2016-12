Mangalia blocată de Tusac în ajunul Crăciunului

2

Caldura

Legat de acest articol as vrea ca domnul prefect sa ia cunostinta de acest raspuns , legat de situatia actuala. Raspuns prefectului pe blog - 21.12.2011 Catastrofa dom'prefect! Cat va certara-ti intre voi, noi, populatia din Mangalia ne-am afundat rau de tot. Pentru 15 zile de "abureala" ca aia nu a fost incalzire in noiembrie, ne-a venit plata 200 lei. Caloriferele s-au incalzit uneori, doar seara si foarte putin, de nu ar fi ajuns nici de un ceai. Pe luna de iarna, cu livrarea de agent termic in regim normal, plata sigur va depasi 1000 RON. L-am banuit pe Tusac de frauda imobiliara pe scara larga. Plata intretinerii va fi atat de inpovaratoare incat in primavara vor fi cateva sute de familii care nu vor putea sa plateasca si vor fi executati silit, cu ajutorul justitiei. Am crezut ca aparati interesele populatiei, asa cum va cer atributiile functiei (institutiei pe care o reprezentati). Si m-am , pardon , ne-am inselat. Reprezentati acelasi guvern ticalos, sustinut de acelasi partid hraparet, care sigur este parte la aceasta ticalosie. De fapt era evident, legaturile lui Tusac cu Udrea - Cocos sunt de notorietae, ele continua si in prezent. Asta este motivul pentru care firmele lui Tusac castiga lucrari de milioane de euro in Mangalia ( schimbarea tramei stradale, refacerea portului turistic care a fost terminat acum 2 ani de Iorgus, etc) si nu il deranjeaza nimeni. Va jucati cu populatia de-a POLITISTUL BUN SI POLITISTUL RAU domnule prefect. Probabil ca va intalniti cu tUSAC pe ascuns si radeti amandoi de noi, de populatie, pana va dor burtile. HALAL !