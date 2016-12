Mangalia ar putea avea Oficiu Local de Turism

Unul dintre proiectele pe care Zanfir Iorguș le are în vedere pentru Mangalia în eventualitatea în care va câștiga funcția de primar este menit să contribuie la revigorarea turismului în sudul litoralului. Astfel, administrația Iorguș își propune înființarea Oficiului Local de Turism, instituție locală de tip regie ce se va aflata în subordinea Consiliului Local Mangalia. Acest organism se va ocupa de toate stațiunile Mangaliei, va avea un buget propriu, cheltuieli proprii și cu următoarele competențe: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp.„Turismul este, alături de Daewoo Mangalia, unul dintre pilonii care susțin viața economică a orașului. Patru ani s-a stagnat la acest capitol, primăria nereușind să acceseze alte fonduri europene în afara celor trei proiecte lăsate de mine, dar și acelea finalizate cu foarte mare greutate: Portul Turistic, Cordonul Saturn Venus și Reabilitarea Lacurilor de la Neptun. Turismul trebuie condus și gestionat de profesioniști. Numai cu ajutorul proiectelor europene mai putem recupera timpul pierdut de o administrație care, patru ani, nu a făcut nimic în plus față de ce am reușit eu să fac“, a spus Zanfir Iorguș.