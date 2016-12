Mangalia, alimentată cu gaze naturale. Cristian Radu: „Preţul gigacaloriei va scădea cu până la 30%“

Mangalia, alimentată cu gaze naturale. Cristian Radu: „Prețul gigacaloriei va scădea cu până la 30%“

Municipiul Mangalia beneficiază, în sfârșit, de alimentare cu gaze naturale. Astfel, una dintre principalele promisiuni ale primarului Cristian Radu s-a îndeplinit exact la un an de la preluarea mandatului de edil. La finele săptămânii trecute, o întreagă delegație guverna-mentală, în frunte cu ministrul pentru Energie, Constantin Niță, și secretarul de stat al Ministerului Economiei, Mihai Albulescu, alături de doi mari oameni de afaceri (finanțatorii lucrării), Ioan Niculae și Dan Grigore Adamescu, și parlamentari constăn-țeni, s-a aflat la Mangalia pentru a inaugura sistemul de distribuire a gazelor naturale în oraș. După mai multe tergiversări cauzate de probleme administrative, gazele provenind din Bulgaria, rețeaua din Mangalia a devenit funcțională, acest lucru fiind posibil datorită demersurilor senatorului Nicolae Moga și ale primarului Cristian Radu. Reprezentanții Guvernului, îm-preună cu factorii de decizie de la nivel județean și local, au efectuat o vizită la CT9 - prima centrală alimentată cu gaze naturale, la Școala Gimnazială nr.2, precum și la o locuință particulară, selectată dintre cererile depuse la societatea furnizoare. După ce s-au asigurat că rețeaua funcționează și sistemul este alimentat cu gaz, ministrul Energiei i-a felicitat pe inițiatorii și dezvoltatorii acestui proiect vital pentru locuitorii Mangaliei. „Îi felicit pe dl primar Cristian Radu și pe senatorul Moga deoarece au reușit să se țină de cuvânt și să realizeze acest important proiect. Și-au făcut datoria față de locuitorii municipiului Mangalia care, știm foarte bine, prin ce au fost nevoiți să treacă acum două ierni, când nu aveau nici apă caldă și nici căldură. Din câte se vede, a fost o treabă bine făcută și bine gândită. Sigur că prețul gazului din Bulgaria este altul decât pentru România. Prețul la noi este mai mic deocamdată, urmează o etapă de liberalizare pentru consumatorii casnici, care se va finaliza undeva în 2018, conform acordului cu FMI și CE”, a declarat Constantin Niță.Centralele termice din oraș trebuie racordatePrezent în Israel, la o întâlnire cu un grup de oameni de afaceri în vederea atragerii de investitori în zona Mangaliei, primarul Cristian Radu a declarat că „alimentarea orașului cu gaze naturale este un angajament asumat, iar în următorii ani, după racordarea tuturor cen-tralelor la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, prețul gigacaloriei pentru populație va scădea cu până la 30%”. De altfel, în urmă cu câteva săptămâni, primarul Cristian Radu s-a deplasat personal în Bulgaria, împreună cu oficiali guvernamentali de la București, pentru a definitiva ultimele aspecte în furnizarea gazului către Mangalia și sudul litoralului.Directorul Goldterm, Dan Geor-gescu a precizat, la rândul său, că este posibil ca până la sfârșitul anului să se branșeze la rețeaua de gaze naturale toate centralele termice mari din oraș. „Suntem încrezători că vom obține o finanțare guvernamentală prin care să acoperim 70% din costurile de 2,8 milioane lei necesare implementării acestui proiect. Obiectivul nostru este scăderea directă a prețului gigacaloriei către populație, după amortizarea investiției”, a declarat Georgescu.De asemenea, senatorul Nicolae Moga a ținut să-i asigure pe man-galioți că această investiție este în favoarea lor. „Astăzi a venit ziua cea mare pentru că avem posibilitatea să dăm satisfacție locuitorilor din Mangalia, Negru Vodă și a celor din stațiuni. Am finalizat alimentarea cu gaz, cazanele sunt bune la toate centralele termice, iar cetățenii nu vor mai suferi din cauza frigului, așa cum s-a în-tâmplat în trecut”, a precizat se-natorul Nicolae Moga. Potrivit proiectului, până la sfârșitul acestui an trebuie alimentate la rețeaua de gaze naturale toate stațiunile din sudul litoralului. De asemenea, în curând se va trece la racordarea locuințelor și agenților economici din Mangalia care doresc să beneficieze de alimentare cu gaze naturale. Întreaga investiție pe zona Mangalia se ridică la peste 10 milioane de euro.